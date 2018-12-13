UGL案完成調查證據不足 律政司不檢控梁振英

廉政公署昨日傍晚發聲明，就前特首梁振英收取UGL五千萬元案件發聲明，指就梁振英及立法會議員周浩鼎被指稱涉嫌觸犯貪污及公職人員行為失當罪行的投訴，已完成調查，並已徵詢律政司法律意見，律政司認為沒有足夠證據向上述人士提出檢控而達致合理機會定罪，故不提檢控。



前任特首梁振英及立法會議員周浩鼎，被指稱涉觸犯貪污以及公職人員行為失當罪行之投訴，正式完成，律政司表示證據不足，故不會提出起訴。廉署將調查結果呈交「審查貪污舉報諮詢委員會」審議，在審閱有關報告及法律意見後，委員會同意廉署毋須作進一步調查。「審查貪污舉報諮詢委員會」現任主席為審計署前署長鄧國斌，前任主席為基本法委員會副主任譚惠珠。



律政司在廉署發聲明後，亦發聲明闡釋不起訴原因。律政司表示，根據現有證據顯示，於一一年年底，戴德梁行董事梁振英就UGL收購戴德梁行進行談判時，與UGL簽訂協議，收取四百萬英鎊以「不作競爭、不作挖角」。部份款項是在梁振英擔任行政長官時收取的。所有證據顯示，戴德梁行知悉梁與UGL簽訂協議、並接受UGL的款項。律政司又指，戴德梁行當時面對財困，故收購談判符合戴德梁行利益。



另一重點是，現有證據未能確立戴德梁行不同意梁振英接受這些款項，或該行為屬於《防止賄賂條例》（第201章）第9條所針對代理人接受利益的罪行，故律政司認為並沒有合理機會就有關梁振英貪污的控罪達致定罪。



就沒有向有關當局申報利益的指控，律政司表示，由於梁振英沒有利益衝突，故沒有法律規定需要申報他在成為行政長官之前與UGL所簽訂協議而會獲得款項的金額，因為不構成任何公職人員行為失當罪。



周浩鼎未構成行為失當



有關周浩鼎提交「專責委員會」關於主要研究範疇的修訂來自梁振英，律政司認為，這些修訂並不會影響「專責委員會」的正常運作，故沒足夠證據證明這種「不當行為」嚴重至足以構成公職人員行為失當罪。根據《檢控守則》，在決定應否提出檢控，須考慮是否有充份證據支持提出和繼續進行檢控，若有充份證據，進行檢控是否符合公眾利益。律政司表示就本案而言，基於證據不足，故不提檢控。而為完整起見，案中也沒有足夠證據可證實梁和周觸犯其他刑事罪行。



梁振英暫未更新回應。周浩鼎在fb回應，尊重廉署和律政司就事件所作的調查及專業決定，希望事件告一段落。立法會議員林卓廷表示，梁與UGL簽訂協議一事跟前任行政長官曾蔭權涉貪案相比，梁的事件性質看似較曾的案件嚴重，所以對於律政司決定不檢控梁感到莫名其妙。



