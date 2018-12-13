UGL案完成調查證據不足 律政司不檢控梁振英

前任特首梁振英及立法會議員周浩鼎，被指稱涉觸犯貪污以及公職人員行為失當罪行之投訴，正式完成，律政司表示證據不足，故不會提出起訴。廉署將調查結果呈交「審查貪污舉報諮詢委員會」審議，在審閱有關報告及法律意見後，委員會同意廉署毋須作進一步調查。「審查貪污舉報諮詢委員會」現任主席為審計署前署長鄧國斌，前任主席為基本法委員會副主任譚惠珠。
律政司在廉署發聲明後，亦發聲明闡釋不起訴原因。律政司表示，根據現有證據顯示，於一一年年底，戴德梁行董事梁振英就UGL收購戴德梁行進行談判時，與UGL簽訂協議，收取四百萬英鎊以「不作競爭、不作挖角」。部份款項是在梁振英擔任行政長官時收取的。所有證據顯示，戴德梁行知悉梁與UGL簽訂協議、並接受UGL的款項。律政司又指，戴德梁行當時面對財困，故收購談判符合戴德梁行利益。
另一重點是，現有證據未能確立戴德梁行不同意梁振英接受這些款項，或該行為屬於《防止賄賂條例》（第201章）第9條所針對代理人接受利益的罪行，故律政司認為並沒有合理機會就有關梁振英貪污的控罪達致定罪。
就沒有向有關當局申報利益的指控，律政司表示，由於梁振英沒有利益衝突，故沒有法律規定需要申報他在成為行政長官之前與UGL所簽訂協議而會獲得款項的金額，因為不構成任何公職人員行為失當罪。
周浩鼎未構成行為失當
有關周浩鼎提交「專責委員會」關於主要研究範疇的修訂來自梁振英，律政司認為，這些修訂並不會影響「專責委員會」的正常運作，故沒足夠證據證明這種「不當行為」嚴重至足以構成公職人員行為失當罪。根據《檢控守則》，在決定應否提出檢控，須考慮是否有充份證據支持提出和繼續進行檢控，若有充份證據，進行檢控是否符合公眾利益。律政司表示就本案而言，基於證據不足，故不提檢控。而為完整起見，案中也沒有足夠證據可證實梁和周觸犯其他刑事罪行。
梁振英暫未更新回應。周浩鼎在fb回應，尊重廉署和律政司就事件所作的調查及專業決定，希望事件告一段落。立法會議員林卓廷表示，梁與UGL簽訂協議一事跟前任行政長官曾蔭權涉貪案相比，梁的事件性質看似較曾的案件嚴重，所以對於律政司決定不檢控梁感到莫名其妙。