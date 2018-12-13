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美股中段升387點

2018-12-13 列印
　　美國周三股市中段向好，杜指報二四七五七點，升三百八十七點；納指則報七一八八點，升一百五十六點。滙控美國預託證券價格見六十五點○八港元，升一點○八港元；騰訊則見三百一十九點九一港元，升三點一一港元。紐約期金報每盎司一千二百五十點四美元，升三點二美元；紐約期油則報每桶五十二點二五美元，升零點六美元。

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