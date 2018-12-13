全力推動港創新科技 大灣區共同家園發展基金

「大灣區共同家園發展基金」及「大灣區共同家園青年公益基金」正式啟動。特首林鄭月娥、中央政府駐港聯絡辦副主任仇鴻、陳冬、外交部駐香港特別行政區特派員公署謝鋒等人昨天均有出席啟動儀式，為基金敲響銅鑼。林鄭月娥致辭時表示，基金將全力支持香港創科發展，打造香港成為國際創新科技中心。



「發展基金」和「青年公益基金」昨日在香港金融大會堂舉行啟動儀式，標誌基金正式起航。其中，「發展基金」是由駐港大型中資企業、香港企業、內地大型企業及新經濟企業聯合發起，旨在支持香港發展成國際創科中心，促進「再工業化」，協助香港優勢產業於大灣區發展；「發展基金」亦聯合各界青年領袖，發起另一啟動的「青年公益基金」，目的為香港青年發展鋪路搭橋，助力青年解決在學業、就業、創業等方面遇到的實際困難和問題。



特首林鄭月娥在啟動儀式上致辭時指，「大灣區共同家園發展基金」協助香港優勢產業於大灣區發展，與粵港澳三地政府去年就推進大灣區建設敲定的初步重點工作不謀而合；而「大灣區共同家園青年公益基金」則為青年搭建平台，提供一站式的培訓支援，以協助他們落戶大灣區，創造成就夢想的良好環境。她期待與公益基金合作，共同支持本地青年在大灣區實現夢想。



「青年公益基金」提供培訓支援



大灣區共同家園投資有限公司董事局主席、華潤集團董事長傅育寧表示，粵港澳大灣區建設除了協助香港發展外，亦為深化香港和內地的合作，提供了重大的歷史機遇。他形容，兩支基金啟動恰逢其時，又指董事會將致力建立良好的治理方針、聘請優秀的專業人才團隊，以市場化的運營和商業化的管理服務實現經濟轉型，推動大灣區建設，支持香港青年發展。



大灣區共同家園投資有限公司總裁（CEO）胡章宏稱，發展創科是香港時不我待的重要需求，希望「發展基金」推動創設一套高水平的數據平台、引進一批頂級的科技企業、孵化一批重要技術領域的創新企業，強調有信心和能力將基金打造成為本地市場重要的新經濟力量。



「青年公益基金」將重點推動青年事業發展，為本港青年創造有利環境，大灣區共同家園青年公益基金主席黃永光認為，青年人是大灣區建設的主力，希望他們可以把握機遇，提升視野和競爭力，「青年人有夢想、有熱誠，只要有合適的平台和機會，就可以成就無限可能。」