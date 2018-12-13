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發鈔行換千元新鈔排長龍

2018-12-13 列印
　　本港三間發鈔銀行昨日起可以讓市民兌換新系列一千元新鈔，有市民一早到銀行排隊，率先兌換新千元鈔票。

　　於中環的一間中國銀行分行昨早已有大批市民在場排隊。有市民表示在附近上班，順便來兌換十張千元新鈔票，她認為，新鈔的防偽設計好，有打算到其餘兩間發鈔銀行作兌換。另一名市民換了兩張新鈔，稱只用來留念。亦有市民表示，首日來兌換，感覺更開心。

　　金管局早前表示，首批千元新鈔發行量共九千萬張，佔流通量四成，每張鈔票最多可用上七年，五百元新鈔將於明年一月二十三日發行。

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