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港初創企業增18% 金融科技最多

2018-12-13 列印
　　投資推廣署昨日發表「香港：由初創到地區總部的首選——亞洲活力國際商業城市」報告，公佈有關境外公司來港、香港初創及金融科技的生態環境統計數字。結果顯示，有八千七百五十四家境外公司進駐香港，按年增百分之六點四。

　　同時今年共錄得二千六百二十五家初創企業，按年增百分之十八，當中以從事金融科技的企業最多，佔百分之十六點三。投資推廣署署長傅仲森表示，香港擁有低稅率、良好地理位置、自由港及資訊自由流通優勢，不擔心中美貿易摩擦會令投資者在短期內遷離本港。他又指，有三成半的本地初創創辦人來自英、美、內地及澳洲。

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