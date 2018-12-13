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59民主黨員退黨 林卓廷被轟無政治道德

2018-12-13 列印
■民主黨五十九名黨員召開記者會，宣佈退黨。
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　　民主黨五十九名黨員，包括不少「前線系」成員昨日召開記者會，並在記者會上發表兩份聲明，宣佈退黨。其中有將軍澳民生關注組主席柯耀林、沙田區區議員丁仕元、大埔區區議員區鎮樺簽署的聲明，點名批評民主黨立法會議員林卓廷「毫無政治道德」。指林卓廷在北區「態度專橫」，又質疑他在新界東支部選舉挪用會員資料上「以權謀私」。

　　沙田區議員李永成、區議員吳錦雄、社區主任張宇添則指新界東支部過去數月出現嚴重分歧，決定離開民主黨。

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