﻿主張佔中應最多五天﻿ ﻿戴耀廷直言無懼入獄﻿

「佔中三子」戴耀廷、陳健民、朱耀明等九人被控串謀犯公眾妨擾及煽惑他人犯公眾妨擾罪等六罪，港大法律系副教授戴耀廷昨早親自上庭作出結案陳詞，戴直言自己不羞愧亦不懼怕入獄，如真有罪，罪名便是在香港艱難的時刻仍敢於散播希望。三子代表律師麥高義陳詞時表示，控方故意不播放警方施放催淚彈片段，亦忽略有市民受到社交媒體及傳媒報道影響自發參與佔領。



戴耀廷昨宣讀親自撰寫的結案陳詞，指佔中三子發起的「讓愛與和平佔領中環運動」令公民抗命的意念在香港家傳戶曉，而公民抗命目的是要喚起公眾關注社會的不公義，並贏取人們認同社會運動的目標。



三子主張佔領中環運動最多應只歷時五天，而示威者在進行佔領中環的公民抗命時，會坐在馬路上手扣手，不作反抗地等候警察拘捕，相信只會造成合理的阻礙。即使群眾在示威區域長期舉行集會違反《公安條例》，但不會對公眾構成共同傷害，造成的不便亦算輕微，而且參與者仍然是行使其和平示威及言論自由的權利。



控方未有找出「共謀者」



戴耀廷批評全國人民代表大會常務委員會，在二〇〇四年就《基本法》實質改變了修改行政長官選舉辦法的憲法程序，並為普選行政長官的產生辦法設下具體及嚴厲的規定，可見人大常委會連自己設定的程序也沒有遵守。而這場公民抗命就是要喚起香港社會及世界的關注到中國政府不公義地違背其憲法承諾並破壞了其憲法責任。



代表三子的資深大律師麥高義陳詞時指，控方對於「佔中三子的共同協議必然會妨害公眾安寧」並未能舉證達致毫無合理疑點，而且警方在九二八釋放催淚彈後讓更多市民到場支持的情況絕不是三子意料之內，三子亦無法預計警方會封鎖添美道及釋放催淚彈。三子被控的「串謀犯公眾妨擾罪」指他們與其他共謀者串謀，但控方並沒按共謀者規則找出「共謀者」。



另外，示威是否合法合理亦需視乎該示威的規模、時間長度、預計示威目的等。



麥高義又指控方以「肥版蜘蛛俠」為了自我宣傳而造成阻礙的案例，與佔中爭取普選這關乎社會問題及市民共同參與一事根本牛頭不搭馬嘴。







