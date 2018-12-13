指黃台仰要求警後退
案發時任職旺角警區行動組助理指揮官的戴誠輝出庭指，他在八日當日無需當值，但傍晚時收到下屬來電指，有三、四名小販和一小群示威者在砵蘭街後巷聚集，他遂穿便服到場了解情況。
戴誠輝到達砵蘭街後發現，有小販推車走向食環署職員，又有七、八名年輕人開路，當中部份人戴口罩及身穿藍色上衣。其後約十名食環署職員遭群眾圍堵指罵，戴誠輝遂指示下屬走入人群勸喻，食環署職員約於十時沿奶路臣街向彌敦道方向離開。
現場群眾未有隨食環署職員離開，反加入示威行列並堵塞馬路。戴估計，現場約有三百人。一輛的士駛至現場時被群眾呈半圓形方式包圍無法前進，司機更被人群指罵。戴誠輝的下屬表示，有市民報警指現場發生交通意外。
約於十時十五分，九龍西機動部隊的警司率領兩隊共十七名警員增援，並帶備擴音器和橫額，勸喻群眾離開，卻未能接近涉事的士。
控方在庭上播放片段，戴認出黃台仰站在高處以擴音器講話，梁天琦則站在黃身後以手機拍攝。警方呼籲群眾散去以重開馬路，並重申警方只欲處理現場的交通事故。黃台仰卻指「唔好玩啦」、「你哋後退，我哋咪後退囉」。戴誠輝承認不完全明白黃說甚麼，但相信他是要求警方撤退。
另有片段顯示，黃台仰一度與警員對話。審訊今續。