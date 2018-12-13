旺角暴動案 警隊指揮官稱群眾堵馬路

本土民主前線前發言人梁天琦等四人被控於前年二月的旺角騷亂中參與暴動、煽惑非法集結及非法集結等七罪的案件，昨在高等法院續審。控方完成傳召食環署證人，今起傳召警員作供。



指黃台仰要求警後退



案發時任職旺角警區行動組助理指揮官的戴誠輝出庭指，他在八日當日無需當值，但傍晚時收到下屬來電指，有三、四名小販和一小群示威者在砵蘭街後巷聚集，他遂穿便服到場了解情況。



戴誠輝到達砵蘭街後發現，有小販推車走向食環署職員，又有七、八名年輕人開路，當中部份人戴口罩及身穿藍色上衣。其後約十名食環署職員遭群眾圍堵指罵，戴誠輝遂指示下屬走入人群勸喻，食環署職員約於十時沿奶路臣街向彌敦道方向離開。



現場群眾未有隨食環署職員離開，反加入示威行列並堵塞馬路。戴估計，現場約有三百人。一輛的士駛至現場時被群眾呈半圓形方式包圍無法前進，司機更被人群指罵。戴誠輝的下屬表示，有市民報警指現場發生交通意外。



約於十時十五分，九龍西機動部隊的警司率領兩隊共十七名警員增援，並帶備擴音器和橫額，勸喻群眾離開，卻未能接近涉事的士。



控方在庭上播放片段，戴認出黃台仰站在高處以擴音器講話，梁天琦則站在黃身後以手機拍攝。警方呼籲群眾散去以重開馬路，並重申警方只欲處理現場的交通事故。黃台仰卻指「唔好玩啦」、「你哋後退，我哋咪後退囉」。戴誠輝承認不完全明白黃說甚麼，但相信他是要求警方撤退。



另有片段顯示，黃台仰一度與警員對話。審訊今續。



