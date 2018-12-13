頭條Jetso App送限量粉盒 化個靚妝閃令令過聖誕！

英國首相文翠珊周二抵達柏林，與德國總理默克爾進行會談，討論如何化解脫歐困局，但卻出現尷尬一幕。當文翠珊乘坐座駕車抵埗時，車門竟然打不開，令她無法下車，十分「黑仔」。雖然只是數秒，但又好像很漫長。 柏林這天下着雨，舖好紅地毡歡迎文翠珊。當座駕車停下時，一名女助手一手拿著雨傘，一手為文翠珊開車門，但她拉了一次、兩次、三次，都無法把車門打開。默克爾站在數步之外，沒有甚麼反應，只是呆呆地看着。 這時，坐在前座的一名男子下車想幫忙。女助手再嘗試，但仍是不能拉開車門。到最後，車門終於開了，文翠珊下車上前與默克爾握手。 有傳媒開玩笑，指車門打不開「出師不利」是否也隱喻，意味文翠珊在近期鬧...

2018-12-13