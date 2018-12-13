  • 2018年12月13日 星期四
  • 14º
  • 75%
熱門： 華為孟晚舟北角車禍沙中線法國恐襲

日報新聞 > 港聞

頭條Jetso App送限量粉盒 化個靚妝閃令令過聖誕！

2018-12-13 列印
Previous Next

　　聖誕節化番個Bling Bling靚妝去派對啦！今年係法國化妝品牌GUERLAIN 190周年，以銀河為主題出咗一系列節日限量彩妝，女仔們可以帶住閃令令既妝容過聖誕啦！其中流金幻彩珍珠粉盒仲要係金色金屬包裝，好有質感好高貴！呢款節日限量版有4色彩妝珠，輕輕一掃令皮膚透出光采珍珠嘅金光色調，可以修飾面部瑕疵，令妝容亮麗無瑕。佢嘅金色同古銅幻彩珍珠可以改善暗啞膚色，白色同香檳色幻彩珍珠令妝容4D立體之餘更光亮神采！聞落去仲有淡淡紫羅蘭花香，好治瘉！即刻參加頭條Jetso App有獎遊戲，就有機會贏到GUERLAIN [190周年節日限量版] 流金幻彩珍珠粉盒（價值$500），名額共80個！

  o依家憑頭條Jetso App內獨家電子優惠券仲可以到指定分店免費換領GUERLAIN節日美妝禮遇乙份（包括殿級蜂皇緊緻日霜、殿級蜂皇蜂蜜活肌精華爽膚水及MON GUERLAIN 淡香氛），數量有限，送完即止！仲未諗到聖誕化咩妝？不如揀GUERLAIN [190周年節日限量版] 化妝品，喺聖誕節閃令令咁過啦！即刻下載頭條Jetso App玩遊戲贏禮物啦！
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd