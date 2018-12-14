「急借萬元」 疑帳號資料外洩 WeChat豺狼 認親認戚圖騙財

電騙手法層出不窮，近日有一市民向本報報料，他日前收到一名陌生男子來電，對方直呼其手機通訊程式WeChat的帳號名稱，然後認親認戚，企圖騙財，幸好其手機安裝了識別詐騙電話功能的應用程式，感到可疑，沒有答應出錢相助，否則或誤墮騙網。他擔心其帳號已遭黑客入侵，或騙徒從其他途徑得悉其帳號名稱及登記的手機號碼。



聲稱遇上電騙黨的讀者李老師（化名）對本報表示，日前收到一個來電，當他接電話時，對方直呼其手機通訊程式WeChat的帳號名稱，更直呼：「李老師，好耐冇搵你，記唔記得我係邊個。」但對方一來電，即被李老師手機安裝的防騙應用程式識破，手機屏幕顯示：「呃人電話，扮識你。」李於是提高警覺。



李老師試探對方來意，多次問騙徒是誰，對方都不回答。其後李老師胡亂說對方叫：「阿孔！」對方即應是，隨即打蛇隨棍上，向李老師稱與友人在東莞一間色情卡拉OK被公安拘捕，要求急借一萬元作疏通。騙徒在對話中操純正廣東話，沒帶一點鄉音；雖然如此，李直指其行騙，騙徒知事敗自動掛線。



騙黨來電號碼 被防騙程式識破



李老師稱，騙徒從其WeChat帳號得悉名稱並不奇怪，但卻質疑對方何以連手機號碼亦獲得，因此懷疑其帳號或手機資料遭黑客入侵，同時懷疑騙徒從其他途徑買得其帳號的個人資料，因此擔心可能有其他市民個人資料外洩。本報向WeChat查詢，但至截稿時，仍未收到回應。



另外，事主李老師稱，騙徒對方一直操純正廣東話。根據過往騙案資料顯示，極可能來自廣東茂名市，因為過去在港被警方拘捕內地騙徒，包括猜猜我是誰、認親認戚及祈福黨騙徒等，大部份來自該市。



數年前起電話騙案猖獗，不少電騙集團在境外致電，以「認親認戚」及冒認執法人員手法，騙取市民金錢，而騙徒致電受害人手機或固網電話熒幕的字頭均顯示852的香港地區字頭號碼，原來騙徒使用網絡電話（Voice over Internet Protocol，VOIP），並配備改號碼軟件，隨即用不同號碼透過該軟件，從海外致電受害人手機，使事主誤以為電話在本地打出來行騙。通訊事務管理局辦公室在三年前為協助市民識別源自香港境外的可疑電話騙案，遂在「來電號碼顯示」中加入「+」號以資助識別，以防被騙。市民遇到類似電騙案有所減少。