﻿涉從事危害中國國安活動 ﻿﻿加商人遼寧丹東被扣查﻿

華為首席財務官孟晚舟被指違反美國對伊朗的制裁，早前在加拿大被捕，引發中加關係緊張。繼加拿大前外交官康明凱被中國扣留後，中國外交部證實再有一名加拿大公民被拘留，二人被指涉嫌從事危害中國國家安全活動，並與北韓關係密切。



外交部發言人陸慷證實，一名加拿大商人邁克爾（Michael Spavor），因涉嫌從事危害中國國家安全的活動，依據中國《刑法》及《刑事訴訟法》規定，被遼寧省丹東市國家安全局，採取強制措施。陸慷指，案件處於偵查階段，國安部門已通知加拿大駐華使館，強調被補人士合法權益得到保障。



曾助洛文訪問北韓



加拿大《環球郵報》披露，邁克爾經營的「長白山文化交流」公司，與北韓有生意往來，不時舉辦前往當地的交流團，他的公司此前剛剛將一些遊客和冰球運動員送往朝鮮，而他本人也因幫助NBA前球星洛文訪問北韓而聞名，當時他也有與北韓領袖金正恩見面。



根據邁克爾在社交網站facebook上載數張與金正恩的合照顯示，金正恩開懷地與他握手；另一張是二人相互交談；第三張則是一同視察的照片，當中反映他們交情不錯。據報，康明凱因要撰寫一份關於北韓的報告，前往中國，到埗後便被中方扣押。有傳媒引述消息人士透露，被捕的邁克爾與康明凱彼此認識。



由於康明凱被扣留時正值溫哥華法院審理孟晚舟的保釋案，外界猜測兩件事有關聯。加拿大外長方慧蘭表示，孟晚舟被捕當日已即時通報北京當局，認為事件沒有直接關係。



她續指，康明凱現時並非隸屬加拿大外交部，他沒有外交豁免權，並指當局已向中國官員提及此案，要求安排與他見面。