  • 2018年12月14日 星期五
  • 17º
  • 74%
熱門： 生蠔孟晚舟滴惜仔一地兩檢驅鬼非禮母女

日報新聞 > 港聞

加外長籲美 勿將孟晚舟案政治化

2018-12-14 列印
■加國外長方慧蘭就美國統總特朗普早前的言論作反擊。
Previous Next

　　華為副董事長兼首席財務官孟晚舟獲加拿大法庭批准保釋外出後，美國統總特朗普發言指，如果有利於美中貿易談判，他會介入孟在加被捕一事，其言論引起加國外長方慧蘭反擊，警告美國不要把案件政治化。

　　孟晚舟在加國時間十一日（下同）獲法院裁定准許其保釋申請，即返回位於溫哥華豪宅區西二十八號大道（West 28th Avenue）的雙層住宅小休，除了在微信圈報平安，又稱「以祖國為傲」，還叫了薄餅填肚。孟獲法庭准以一千萬加幣（約六千萬港元）保釋外出，每天須向懲教中心報到，另須交出所有護照、自行支付二十四小時監察費用等。孟晚舟須在明年二月六日回到法庭，她將面對引渡聽證會，以決定是否將她引渡到美國受審，如法官判定美國的請求不合理，孟晚舟就會被釋放，孟亦有權提出上訴。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd