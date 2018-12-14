﻿《中醫藥條例》有漏洞﻿ ﻿坊間中成藥規管不足﻿

「中藥保健食品」種類繁多，市場出現氾濫。申訴專員公署調查發現，政府對未註冊中成藥產品規管不足，生產商只要在有關食品加入少許非中成藥的成份，如葡萄籽、小麥等，則可完全不受《中醫藥條例》規管。申訴專員劉燕卿認為，若產品含有毒性較強的中藥材，有可能對市民健康構成威脅，呼籲食衞局盡快堵塞漏洞。



申訴署初步查訊顯示，《中醫藥條例》中有關中成藥的定義，在條例審議階段加入了「純粹」的字眼，公署早前透過比較市面上多款註冊的中成藥，發現有不少名稱相類似、但無註冊的「中藥保健食品」，即使其產品藥名及成份，與註冊中成藥產品相同，亦沒有受《中醫藥條例》規管。



籲食衞局盡快堵塞漏洞



申訴署調查報告指，針對「中藥保健食品」的相關法例及守則，並非聚焦於產品的安全、品質和成效，且有其限制。公署舉例指，食環署轄下食安中心在抽驗中成藥時，以產品的食用風險角度出發，不會抽驗食品的中藥材成分，及就其成效作測試；而就涉及非註冊中成藥違反該些相關法例提出的檢控數字亦偏低。



調查顯示，截至今年六月三十日，在超過一萬八千宗「中成藥註冊證明書」（HKC）申請中，不足一成能成功註冊為HKC，數字較被拒或撤回申請為少，而所有申請中，超過三分一的產品仍然為臨時註冊。公署指，市面上大部份持有屬臨時註冊的「確認中成藥過渡性註冊通知書」（HKP）的產品最少已售賣近二十年，但仍未獲正式註冊，無疑減低有關製造商在獲取HKP之後，繼續投資申請註冊的誘因。



逾八成產品僅臨時註冊



申訴專員劉燕卿表示，市民未必懂得分辨HKP與HKC的認證分別，但市面上有超過八成的產品僅持有HKP臨時註冊證，當中部份產品含有《中醫藥條例》附表所列毒性較強的中藥材，有可能對市民的健康構成威脅，認為食衞局及衞生署責無旁貸，又提議食衞局設立中藥師註冊制度。



