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日報新聞 > 港聞

美股中段升34點

2018-12-14 列印
　　中美貿易關係稍有改善，美國周四股市中段偏穩，杜指報二四五六一點，升三十四點；納指則報七○七九點，跌十九點。

　　滙控美國預託證券價格見六十四點七二港元，跌零點四八港元；騰訊則見三百一十四點一五港元，跌四點四五港元。紐約期金報每盎司一千二百四十六美元，跌四美元；紐約期油則報每桶五十一點五一美元，升零點三六美元。

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