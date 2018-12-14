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警隱形戰車截停涉危駕司機

2018-12-14 列印
　　警方昨日在大埔區進行反危險駕駛行動期間，拘捕一名涉嫌危駕駛司機。昨晨十時許，警方一輛隱形戰車巡至大埔吐露港公路時，發現一輛私家車高速駛向沙田，其間胡亂切線險象環生。隱形戰車尾隨疑車十公里駛至沙田源禾路將疑車截停，調查後以涉嫌危險駕駛拘捕四十三歲姓周司機；警員同時懷疑私家車死氣喉及避震等曾經改裝，將車拖走檢驗。

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