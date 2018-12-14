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控兩子擅售「養老屋」 七旬翁獲批延交抗辯書

2018-12-14 列印
■控告兩兒子擅自售賣養老屋老翁吳國樑。
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　　七旬老翁為得到銀行三十年的按揭供款期，決定借兩名成年兒子的名義，購入調景嶺維景灣畔單位，希望日後作養老之用。惟兩名當「掛名業主」的兒子被指擅自以一千一百一十五萬元將「養老屋」出售，更撤換門鎖禁父親入屋。老翁今年七月入稟高等法院，以圖追回物業業權。

　　原告方透露，老翁因其住戶通行證被兒子取消登記，若外出將無法返回寓所，至今未能外出到律師樓與律師會面，故要求寬延提交抗辯書期限。聆案官聞言後大感詫異，直斥兩名兒子欺壓父親，妨礙他尋求公義，遂批准原告方延遲二十八日交抗辯書，並豁免原告方承擔訟費。

　　原告為七十歲的吳國樑，被告分別為三十四歲吳宇軒及三十二歲吳宇光。吳父在入稟狀指自己無錢聘請律師，原告方律師透露，吳父已透過法援聘請律師。

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