青年跑渣馬不治死因聆訊 ﻿醫療輔助隊：﻿﻿急救時已面無血色﻿

二○一五年一月二十五日香港渣打馬拉松逾千名跑手感不適，二十四歲青年報名參加十公里賽事，惟在離終點五百、六百米路段暈倒昏迷，先後送往律敦治醫院及東區尤德夫人那打素醫院，直到翌日不治。死因庭昨開始研訊。



一五年任醫療輔助隊行動及訓練主任徐允智供稱，當時派遣了七百八十四名輔助隊隊員到場，其中有二十八名為醫生，十公里賽事有二百六十八名隊員駐守，分佈在起點、終點、茶水站及賽道的轉折點，亦有巡邏小隊及單車急救隊。徐稱十公里賽事有十部自動體外心臟去顫器（AED），而八名單車巡邏隊均有AED機。由於AED機體積不小，步行的隊員則沒有AED機隨身。



當日負責死者暈倒路段的醫療輔助隊隊員黃玉春因已退隊，又與家人失去聯絡，故沒有出庭。但庭上讀出黃的口供，指一月二十五日約八時二十分，巡到加油站附近聞「嘭」一聲，有人圍觀，就見死者雙腳跪地，左臉貼地，仍有呼吸但已不省人事，檢查過脊椎沒有骨折異常，將死者翻轉身面朝天。另一巡邏隊員劉美娟供稱有為死者作「復原臥式」，助死者呼吸，但不久他便沒有呼吸脈搏，雙手抽搐，劉遂為他作心外壓，黃則用膠囊及面罩復甦器（BVM）作急救。死者此時舌頭已彈出，黃幫他放回舌頭，並清理氣道，再為其進行BVM及心外壓。



黃的供詞指出，死者當時已面無血色，再進行BVM及心外壓，一個循環未完成，消防的急救人員已到場；到場的救護員為死者準備AED。



救護隊目潘國華則供稱，當日八時二十三分接報，二十四分出車，二十七分已到場，但消防控制中心「畀錯位置」，去到怡東酒店附近不見死者，再確認位置約一分鐘後到達現場，他指當時已有輔助隊員作心外壓急救，死者當時已沒有呼吸脈搏，瞳孔放大，再作心外壓，救護車亦已到場。



死者吳卓諭，終年二十四歲，生前為見習工程師、其於二○一五年一月二十五日參加十公里馬拉松，卻在近終點時昏迷，搶救一日後不治。



