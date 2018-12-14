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本地聖誕郵件20日截郵

2018-12-14 列印
■由於需處理大量郵件，香港郵政呼籲市民盡早投寄聖誕郵件。
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　　距離聖誕節只有十多日，香港郵政提醒，本地聖誕郵件的截郵日期為十二月二十日。由於預期節日前郵件量會大增，故此在截郵日期以後投寄的本地聖誕郵件，或未能及時寄達收件人。

　　香港郵政呼籲市民盡早投寄聖誕郵件。

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