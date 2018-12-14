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南京屠殺81周年 特區政府公祭

2018-12-14 列印
　　昨日是南京大屠殺八十一周年，上午特區政府舉行「南京大屠殺死難者國家公祭日」儀式，悼念南京大屠殺死難者和日本侵華戰爭期間的死難者，不少人士，包括特首林鄭月娥出席儀式。

　　特區政府舉行的「南京大屠殺死難者國家公祭日」儀式，在香港海防博物館舉行，特首林鄭月娥聯同多名政府官員出席。

  奏唱國歌和宣讀祭詞後，出席人士肅立默哀兩分鐘。林鄭月娥其後鞠躬及致送花圈，並簽署紀念冊，各嘉賓代表亦有逐一上前鞠躬。

　　其他出席人士包括前行政長官梁振英、中央人民政府駐港機構代表、司法機構代表、部份立法會議員、行政會議成員、原東江縱隊港九獨立大隊成員、退伍軍人團體和學生代表。

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