物理治療師踩過界 網上預約平台 速配專業護理人員

中國文化對孝道極為重視，孝順父母長輩，令他們得到良好照顧，是每位子女的心願。有本地註冊物理治療師透過創立護理服務網上平台OK Care，提供無微不至的日常陪診服務，以至專業的護理服務，為有需要的家庭注入滿滿的正能量。



從事物理治療二十五年的余穎章（Ada），面對本港日益嚴重的人口老化問題，發現社會對護理服務的需求日漸殷切，三年前她決心專注提供上門護理服務，成立OK Care平台，「OK意指一件事或者一個人嘅狀態唔差，而擁有健康體魄尤其重要，故希望顧客可以透過我哋嘅服務，將健康當成禮物，贈送予病人」。



Ada憶述最深刻個案表示，患有中風的長者需要長期躺臥在牀，或因痰液阻塞導致呼吸不暢，然而家中的環境與病房有別，回家休養困難不少。「當時佢吔搵咗OK Care幫手，老人家喺醫院需要到嘅例如儀器、物理治療師等，我哋都會包辦，儀器會成套照搬，就好似將病房搬咗返屋企一樣；由醫院到家半個小時路程中，亦透過預演確保病人可安全回家；甚至家居重新裝修都有提供意見。」



減輕家人壓力



OK Care講求效率，Ada表示，過去坊間類似的上門服務，市民要託人尋找合適的醫護人員，過程需時，而漫長的等待對家人造成無形的壓力和生活負擔。為令整個預約過程簡化，OK Care透過發展手機應用程式，令顧客可即時知道預約服務的時間，方便大家安排日程。



除了配對效率之外，顧客高達九成的滿意度，亦驅使Ada決心持續改善現有的服務質素，務求愈做愈好。有別於業界，顧客預訂服務後，OK Care會叮囑派遣同事，病人的喜好和生活習慣，「咁樣同事可較快上手之餘，亦較容易做到令雙方滿意嘅配對。」



Ada坦言，本業與數碼科技無關，對手機應用程式的設計毫無頭緒。而參與了數碼港培育計劃所舉辦的研討會，令她得着不少；其後更找到製作手機程式的公司，她為程式能於短短一年時間成功面世感到興奮。



對於OK Care未來的發展，Ada希望可更關注預防工作。她續指，現時有不少行動不便的長者抗拒外出，認為這樣會形成惡性循環，不但活動能力變差，甚至令認知能力提早出現衰退，希望讓他們盡早得到物理或職業治療師意見，協助進行可針對減緩認知衰退、活動力下降等活動。



記者：李俊儀 攝影：郭顯熙