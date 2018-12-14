首批頻譜分配營辦商 明年四月供5G服務

商務及經濟發展局局長聯同通訊事務管理局經公眾諮詢後，昨日公佈決定指配首批四千一百兆赫的頻譜，最快可於明年四月供營辦商用作第五代流動（5G）服務。當局亦公佈決定在明年中分批拍賣三點五吉赫頻帶、三點三吉赫頻帶和四點九吉赫頻帶共三百八十兆赫的頻譜，以及相關頻譜使用費的安排。



通訊局發言人表示，由明年四月開始，共約四千五百兆赫頻譜將會發放到市場作5G服務用途，較現時全港用於2G、3G和4G服務的五百五十二兆赫頻譜總額多出八倍以上。



在二十六吉赫及二十八吉赫頻帶內合共四千一百兆赫的頻譜將會是第一批可用作提供5G服務的頻譜，由明年四月起可供使用。由於供應充裕，這兩條頻帶的頻譜將會以行政方式指配。在上述頻譜當中，三千七百兆赫會指配用作在全港提供大規模公共流動服務，並將於今年底前邀請有興趣人士提交頻譜指配申請。



其餘頻譜將拍賣



至於三點五吉赫頻帶（共有二百兆赫的頻譜）、三點三吉赫頻帶（共有一百兆赫的頻譜）和四點九吉赫頻帶（共有八十兆赫的頻譜），有關頻譜將通過拍賣方式指配。待完成所需的法例修訂後，通訊局計劃明年七至八月開始進行三次獨立的拍賣。



使用費方面，商經局表示，因應通訊局以行政方式指配二十六吉赫及二十八吉赫頻帶頻譜，決定若有關頻帶內少於百分之七十五的頻譜被佔用，毋須徵收頻譜使用費。只有在有關頻帶出現擁擠，並預期將會變得更為擁擠的情況下，方須徵收頻譜使用費。至三點三吉赫、三點五吉赫及四點九吉赫頻帶的頻譜，頻譜使用費會透過拍賣釐定，商經局局長會在臨近拍賣時訂出拍賣底價。