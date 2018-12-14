兒童參加海上活動將須穿救生衣

運輸及房屋局向立法會提交文件，指海事處提出修例，以提升海上安全。包括建議所有本地船隻都要配備救生衣，有關數量需相等於船隻獲發牌照上，標明的最高可運載人數，包括船員、成人及兒童乘客，以及提倡大型海上活動的觀賞區，船上所有二至十一歲的兒童強制全程穿上合適的救生衣等。當局計劃在明年向立法會提交修例建議。



運房局提出多項提升海上安全的建議，包括要求參與大型海上活動的船隻，船長必須備存所有乘客和船員的資料，方便救援和調查；而船上所有二至十一歲的兒童，均要全程穿上救生衣，嬰兒則視乎情況由同行成人決定應否穿上救生衣。



當局指，早前已委託大學研發一款兒童和成人均適用的兩用救生衣，日後將資助業界更換。



局方亦指，會要求船隻配置一定數目的嬰兒救生衣。



當局亦建議修例，增加航速限制區的數目，在大埔和西貢分別增加四個限制區，並延長現有限制區的限速時段。







