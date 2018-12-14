﻿外省豬禁輸港價大升﻿ ﻿市民過年勢捱貴豬肉﻿

內地非洲豬瘟疫情持續擴散，為保廣東省豬場不受感染，內地禁活豬跨省調運多月，過半外省供港豬場至今未能送豬到港。業界料，如疫情未受控，廣東省未來三個月將「坐食山崩」，豬肉價將在農曆年間再升三成，市民過年勢必捱貴豬。為減成本，有肉商近月向越南或其他東盟國家尋找新貨源，不少批發商預告明年加價。



今年八月初，內地首次發現非洲豬瘟個案，疫情其後更由北向南擴散，波及至少二十個省市，鄰近廣東省的福建、湖南及江西，均先後爆發疫症。雖然非洲豬瘟至今未有人類感染個案，但病毒在豬隻間的傳染能力高，死亡率達百分百，且無藥可醫，令內地各省市政府不敢輕視，並禁止活豬跨省調運，避免非洲豬瘟進一步蔓延。



然而，禁令實施多月，內地疫情至今沒完沒了。在廣州從化經營活豬養殖場的廣州豐和農牧有限公司總經理馮國平指出，由於疫情倚賴官方機構公布，業界擔心一旦消息滯後，其豬場將會遭殃，令流言處處，消息混亂，「之前就有朋友聲稱收到消息，鄰近福建的廣東省饒平縣已經中招。」然而，根據內地官方資料，廣東省至今仍未發現非洲豬瘟個案。



馮國平更指出，禁令導致活豬價格出現「北平南貴」的現象，由爆發疫症省市養殖的活豬，價格持續下跌，廣東省內的活豬則愈賣愈貴，有不法之徒於是無視禁令，將外省豬肉走私至廣東省，並冒充「本地豬」出售，令省內豬場場主人心惶惶。



價格增幅一成二



不過，即使廣東省守得住非洲豬瘟疫入侵，業界亦預告，省內的活豬供應臨界點將至，供港活豬價格勢必大升。根據食環署的數字，在疫症爆發後，本港活豬平均拍賣價由每擔不足一千二百元，升至最近約一千三百五十元，增幅超過一成二。香港農業聯合會主席陳建業表示，目前只有位於廣東省的供港豬場可向本港供應活豬，由於超過一半的供港豬場位處廣東省以外省市，內地近月為確保供港活豬數量，已逼於無奈下降質量要求，「以前為嚴格監控質量，供港活豬一般重一百至一百二十公斤，最近『大大細細』的活豬都可供港。」



然而，即使降低活豬供港的要求，廣東省以至本港在未來數月，將會陷入「無豬肉食」的問題。馮國平指出，廣東省一年消耗約七千萬隻活豬，但省內的供應只有不足四千萬，加上省政府近年提高豬場的環保要求，逼使不少業界結業。 就此，供港活豬代理香港農業專區股東蔡志偉承認，內地政府實施跨省調運禁令，令供港活豬貨源不足，拉高批發價。他認同禁令一日未除，供不應求的問題只會愈來愈嚴重，但他相信不會出現恐慌性抬價，「我相另一活豬代理五豐行則表示，供港活豬受內地和香港兩地政府相關部門的嚴格監管，市場供應穩定。



