﻿餐飲隨時來自無牌食肆﻿ ﻿撳App叫外賣要小心﻿

早前有外賣App驚爆食物中毒疑雲，揭露本港法例「無王管」。《東周刊》發現部份App提供的食物，疑來自無有效牌照的食肆；也有公司收集定單後，相約同區顧客在指定時間及地點自取食物，期間食物被烈日直曬逾個半小時，食物會否變質亦存疑。



外賣送餐App開到成行成市，粗略估計市面約有十間營運商。去年初成立的外賣平台Oopsie，記者隨機抽查該App的餐廳名單，發現觀塘區一家主打日本菜及海鮮的工廈食肆，未在食環署「持牌食肆」名單內。《東周刊》記者實地到該食肆了解，該店位於廠廈五樓，收銀旁亦掛上疑已失效的普通食肆牌照。問到食肆有否持牌，職員表示不清楚。



本刊向食環署查詢，署方書面回覆表示，該食店仍在辦理普通食肆牌照的申請。署方早前派員到該食肆巡查，發現有人無牌經營，已提出檢控。Oopsie發言人指今年四月傾談合作時，對方出示「暫准」牌照，且屬於上手的店名，但牌照未過期，故准許上架。



至於去年底成立的Plum外賣平台，累積十萬註冊用戶，每日定單多達數千張。該App公司派員採購客人預訂的食物後，採取「外賣自取」方式，將同區客戶的訂餐送到指定「取餐點」。記者在中環戲院里其中一個「取餐點」觀察，當日上午約十一時半，現場已開始設攤位「落貨」，車廂內未見有冷藏設備。「落貨」後，部份食物連保溫袋曝露在外暴曬。接近十二時半才有首批顧客到場提貨。



《東周刊》記者其後透過該App向黃大仙一間持牌食肆預訂一杯紅豆椰汁涼粉，翌日中午到九龍灣取貨。取貨前兩個半小時，已見一名身穿該公司制服的職員到有關食肆，雙手提著多份用保溫袋裝載的食物，似乎之前已到過多間食肆採購，步出該店後截的士離開，沒有專門運送食物的專車候命。



至下午一時，記者到九龍灣「取餐點」提貨，App公司已在街頭設立「專櫃」，保溫袋盛載的食物則擱在一邊。記者取到所訂食物時，已距離它製成約兩個半小時，保溫袋配備少量乾冰也已溶掉。事後Plum回應指，會因應不同食物種類的保存需要配備保溫袋和冰袋，職員會隨機測量食物在送餐過程的溫度變化等，令食物保持高水平。



早前銅鑼灣連鎖韓式食店疑捲入食物中毒事件，七名上班族進食該店的鰻魚奄列蛋包飯外賣後，出現發燒、腹痛、腹瀉和嘔吐等病徵。據悉，他們透過外賣平台落單。涉事食肆接受查詢時，強調與該外賣App無合作關係，但涉事App公司卻堅稱雙方有合作關係。



大律師陸偉雄指出，《食物業規例》不少規定已不合時宜，外賣App已取代傳統的外賣仔，食肆不再一條龍包辦送餐：「如果外賣公司以普通客人身份來訂餐，最終出事要食肆孭鑊就好無辜。」不少外賣App都有免責條款，若出事極其量是原銀奉還。



