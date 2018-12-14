﻿接手家族生業起死回生﻿ ﻿黃傑龍堅守「儒商理論」﻿

作為商二代，叙福樓集團第二代掌舵人黃傑龍堅信老掉牙的「儒商理論」，在賺錢以外，還要堅守社會責任，為食物安全把關，這份對食物一絲不苟的態度，贏得日本連鎖集團信任，把特許經營權授予該集團。十年之間，把家族生意起死回生，再創輝煌。



叙福樓第二代掌舵人黃傑龍，接棒家族生意後，十年間起死回生，還引入日本最大燒肉連鎖店牛角、搞自家品牌牛涮鍋等，分店增至三十六間，今年帶領公司上市，再創輝煌歲月，早前他更獲傳承學院頒發「企二代傳承大獎」，成績有目共睹。



據《東周刊》報道，他說：「這麼多年來，父親從未開口要求我返公司幫手，一直希望我能當專業人士。」即使現在他已為人父，亦沒打算把守住家業的重擔，強加諸女兒身上。



本欲成為工程師



黃傑龍說：「很多時外界只看到企業二代，表面上好像做得很好，但現實是，我們根本沒有一早計劃好去接棒。面對每天不斷湧至的凶險挑戰及危機，求生只是他們的本能。」



畢業於澳洲新南威爾士大學、持有英國及澳洲註冊專業工程師資格的黃傑龍，當初一心朝着工程師的路走，學成返港後曾加入路政署，但生不逢時，他被調派到公共關係科，未能學以致用的他，最後離開政府。



加入失業大軍後的他，視人生低潮是學習時機，當時連占星學、觀星學、上海話也學一餐，「低谷使乜驚？填番高個谷，好快便上番去。」



黃傑龍還跑到上海交通大學報讀普通話課程，打算在當地做經紀賣樓，恰巧遇到地產界前輩鄭秉澤於上海開拓業務，邀請他加入其公司。在上海打滾幾年，因為要成家立室，他決定回流香港，再次經歷失業的困窘，卻堅持不覬覦父親的公司，「不想讓別人以為我當家族生意是水泡。」



賦閒半年後，他在一間國際大企業任職數年，學懂寶貴的管理及營銷技巧，與其繼續為別人打江山，何不將這些經驗為家族生意增值？於是他毅然決定回敘福樓幫手。最教他吃驚的是，正當公司不少第一代股東「回塘」，誰知他父親黃耀鏗卻仍雄心勃勃，於九龍灣租下舖位，黃傑龍遂老實不客氣，借用該舖位大膽試驗新的飲食品牌。



進軍內地最大硬仗



許多「商二代」接手家族生意後，經常與長輩發生齟齬，但他完全沒有遇過這些難題，他又報讀飲食課程，讓老臣子看到他是認真入行。黃傑龍慨歎，飲食業目前最大挑戰是進軍內地市場，與當地的大鱷爭一日之長短，這才是一場硬仗。



