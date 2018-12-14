港產預製件成本高 嚇窒本地建築業界

為降工程成本，建造業議會建議於屯門興建本港首個預製組件工場。不過，工場未建，業界已唱淡成效。業界分析指，港產組件工人及租金成本遠較內地高，加上處理石屎將產生大量塵埃、噪音、污水，處理成本勢必驚人。有承建商指，「土地問題」限制港產工場規模，未來廠房只能生產小量又小型的組件，或可應付公屋的流水式生產，市場需求有限。



早前建造業議會撰寫報告探討港產預製組件的可行性，研究提出於屯門第四十區設立全港首個預製組件工場，若全面投產，工場將可滿足香港未來五年，六成二預製組件需求。該研究顧問相信，此舉有助降低大型組件運輸成本，方便品質控制及監督。即使本港推行預製組件多年，使用率漸見增長，但眾多業界對本地設廠仍抱有質疑，直指香港人工、租金及排污成本甚高，更有嚴峻「土地問題」，不利工場訂造私人特別建築，影響需求。



擔任大型工程項目總監的香港營造師學會副會長岑厚德坦言，港產預製組件的成本勢難比國產貨便宜，「本港工場租金高昂，人工成本比內地相差五六倍，價格很難有競爭力，除非有政府補貼，否則不太可能取代內地工場，在港設廠只是聊勝於無。」就算有人建議工場以自動化機械取代人力，但他認為，廠家投資機器的支出只會轉嫁給買家，可省成本有限。



除了人力及租金成本，處理環境污染的費用亦不輕省。岑厚德坦言，製石屎、落石屎兩項工序均產生大量塵粉，預製組件工場若非設於密封環境，工人須於露天工場定期灑水，防止塵土飛揚，惟此舉亦招致價格高昂的污水處理費，「港府一向對石屎廠的環保要求甚高，日後對預製組件工場的監管都不會少。」註冊承建商商會創會會長陳耀東認同，本港工場不可似內地廠房「側側膊」，排污問題不易解決。



本地僅有潛力生產較細組件



另外，建造業議會報告引述了新加坡及日本的預製組件工場，提出外國有較小型、佔地面積不少於一萬九千方米的工場可供本港借鏡。不過陳耀東指出，上述的工場規模並不切合香港發展商的建築習慣，新加坡或日本使用預製組件的建築物層數不高，如前者用於政府組屋，後者則興建為小型樓房，反觀本港多幢大廈皆至少樓高四五十層，小型工場勢難滿足生產需求，「不夠地方生產及暫存大量定單的成品。」



「土地問題」影響組件產量，亦影響工場可生產的組件類型。岑厚德認為，香港只有潛力生產體積較小的組件，如儲存時可以疊在一起的樓板、間牆等，至於結構較複雜、體積較大的外牆及樓梯，量產工序面臨重重困難。



岑厚德表示，私人發展商不會採用公屋組件的模具，必會自行設計其建築物的內外觀，不同地盤也將按照尺寸劃為大單位或劏房，連帶所需的模具設計各有不同，須有更大彈性，「工場面積細，難免限制組件的出產量及儲存量，很難有空間處理私人市場的個性化設計。」加上本港近年已鮮見太古城、嘉湖山莊一類設計相同的超大型屋苑，他預料私人屋苑的組件模具叫價不菲，影響發展商的使用意欲。



