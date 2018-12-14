﻿推翻「一地兩檢」申請﻿﻿遭駁回﻿

「一地兩檢」條例司法覆核案，高等法院法官昨早頒佈裁決，駁回推翻「一地兩檢」安排的申請。法官認為，「一地兩檢」安排符合《基本法》與「一國兩制」原則。在港設立內地口岸區，正正體現香港高度自治和承認中國與香港制度有異。香港立法機關有權自行立法，規定高鐵西九龍站內的內地口岸區實施內地法律。



申請人包括梁頌恆、梁國雄、郭卓堅、古俊軒及呂智恆，其中古俊軒於開審當日退出訴訟。法官周家明在判詞指，《基本法》第67（1）條賦予人大常委會權力，決定政策是否符合《基本法》和「一國兩制」原則。人大亦可透過頒布決議的方式，行使《基本法》所賦予的監督功能。人大宣佈「一地兩檢」安排合憲，對本港法院及內地政府機關具約束力。周官續指，本案關鍵不在人大透過何種方式處理「一地兩檢」爭議，而是人大是否有頒布決定的法律權力。按國家憲法，人大決定本身就是憲法的憑證。雖然「一地兩檢」的決定於形式上並非釋法，但其法律效力實質上等同釋法。



申請方認為，《基本法》具排他性，人大常委會不能在《基本法》框架外，制定對香港有法律約束力的規定。周官反駁指，終審法院已在過往的莊豐源案、「梁游」宣誓案等案例中，確認人大有獨立權利釋法，卻無自願放棄釋法權。本港法院亦無權自行判斷，人大決定是否不適用於本港法律。



梁國雄、郭卓堅和呂智恆昨早到庭領取書面裁決，三人均表面會上訴。梁國雄指人大常委會以往只會「釋一次法」，如今卻是「釋一拃法」，籠統解釋法律，猶如說「一地兩檢」「總言之符合」《基本法》，卻無加以解釋，完全不能接受。若香港法官揣摩人大釋法的意思，將危害本港法治。他又促請司法界挺身維護法治尊嚴：「我哋唔係怕輸，我哋要公道啫。」



