﻿港研抗癌標靶藥﻿ ﻿通過臨牀內地上架﻿

根據世衛的統計，每年全球的死亡人數中，有近六分之一死於癌症。據《東周刊》報道，近年歐美各大藥廠爭相研發各種抗癌標靶藥，二○○○年成立的和黃中國醫藥科技（和黃藥業）則是香港的「本地薑」，最近旗下其中一種標靶藥成功通過臨牀測試，獲准在內地上架，為香港創下科研突破。







研發標靶藥在時間、軟硬件上的投資都是天文數字，而且十種標靶藥中，往往只得一種成功，令這行業一直被財力雄厚的跨國大藥廠壟斷。東周報道，和黃藥業早年積極投資中成藥，將賺來的錢投放在研發標靶藥物上，如今研發中的標靶藥多達八種，公司市值更超過三百三十億港元。



去年入圍歐洲醫學獎年度最佳公司的和黃藥業，最近發表公告，指旗下一款名為「呋替尼」的標靶藥物已完成所有研發程序，順利通過人體結直腸癌臨牀測試，並獲中國國家藥品監督管理局批准上架，有望不日推出內地市場，成為香港醫藥科研的熱門新聞。



「這藥開發了十年，由上海的團隊想出箇中藥理，然後研究藥物嘅化學構造，再做生物及人類測試，過程相當漫長，好多時研究中途先發現做唔到。所以研發十隻之中，有一隻得左已經阿彌陀佛。」公司的掌舵人杜志強笑說。根據外國調查，現時抗癌新藥的研發周期平均需要十年，研發成本平均高達二十六億美元，即逾二百億港元。研發標靶藥時間可謂長及成本不菲。



和黃藥業投資研發



公司成立初期，杜志強積極跟內地多間老字號中藥廠合組新公司，擴大具市場潛力的中成藥銷售，受惠於內地龐大的中藥需求，公司創辦短短五年，已成功在倫敦的另類交易市場上市。



杜志強指，要證明及確保每株中草藥的有效成份濃度一致，療效穩定，以達到美國藥監局要求，簡直難過登天，「要買地、請農夫，由種植開始控制中草藥嘅質量，唔可以畀氣候同土壤影響，之後再做加工，搵病人做臨牀測試，病人嘅發病史亦要相似，因為太難控制，惟有中途叫停。」他憶述。中藥成惠及的市場和受眾有限，和黃藥業在二○○七年起轉為研發抗癌藥，「相較研發中藥簡單，亦可幫到多啲病者。」當年，公司上海的研發團隊發現某些癌腫瘤會令血液內能助長血管增生的因子濃度失衡，加速血管在腫瘤附近增生，為腫瘤提供養份，「血液內本身有呢種增生因子嘅受體，人稱『VEGFR』，可以抵銷佢嘅作用，但癌病人就係缺少呢種受體，只要有辦法整到一種合成藥代替佢，就可以令癌細胞因無血管提供養份而壞死。」



公司於是開始主力研發可代替 VEGFR受體的藥物呋替尼，六年後研發取得初步成果，公司引入美國大藥廠禮來注資，共同研發，「對方可提供資金同技術，幫助隻藥快啲通過臨牀前後期測試、概念測試同註冊研究嘅程序。」如今呋替尼獲批在內地發售，但只限於用作治療結直腸癌，「同時計劃喺加拿大同澳洲做臨牀測試，之後有望應用喺醫治非小細胞肺癌上。」



杜志強希望將公司打造成港版葛蘭素史克，成為跨國知名藥廠，「香港科研人才好多，但要將科研成果變成生意，要講資金同管理，正係公司團隊嘅強項。」



作為本港科研及創科先驅，和黃藥業一六年再在美國納斯達克全球精選市場上市，市值突破三百三十億港元，杜志強笑指公司成功之道與別不同，「近年政府大推前海同大灣區，坊間亦有唔少基金同資助，對初創嘅支持比當年多，但我地就從管理出發，經營其他業務去賺錢投入科研。」杜志強躊躇滿志說。



