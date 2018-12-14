﻿旅行社「撈過界」﻿ ﻿力推寵物豪遊團﻿

寵物旅遊近年大行其道，傳統旅行社、海外婚禮統籌紛「撈過界」推出「寵物旅行團」，冀於新興市場分一杯羹。有旅行社租用私人飛機，讓主人及寵物同機同艙，旅費由數萬至十多萬元不等。惟營辦寵物運輸多年的業界指，行內欠缺資歷或牌照認證，曾有經驗不足的新人交漏文件，連累寵物被拒入境，若當地海關拒收補交資料，愛寵隨時被充公，甚至人道毀滅。



早前本港曾有電視台播放旅遊節目《飛不甩家毛》，讓寵物旅行成為熱話，去年亦有本地寵物旅行社推出五日四夜日本寵物旅行團，單是來回機票價錢已高達十一萬，惟不乏捧場客，近年愈來愈多狗主、貓主願意一擲千金，帶同愛寵搭飛機周遊列國，吸引大批行外人踩入寵物運送行列，如小型旅行社、海外婚禮統籌、寵物食品及用品公司，均嘗試轉型拓展新業務。



Pet Tour開業超過一年，其寵物旅遊統籌師Sherr坦言，公司原本只承辦海外婚禮，惟兩年前有新人盼攜同愛犬到外地行禮，成為開拓新業務的誘因，「自己嘗試帶寵物外遊，了解整個程序才開始接生意。」她指出，客人以日本自由行為主，其公司會代辦前期檢疫，預訂來回機票、酒店住宿，同時考慮到狗隻不可乘坐新幹線，故將安排客人在當地租車，兩人一犬收費約四萬至五萬元。



包團行程 收費昂貴



Sherr說，Pet Tour首組自由行旅客已於十月出發，隨着紅葉季及冬天雪景來臨，今年底月均有二十組客人前往日本，明年四月櫻花季也有首個私人飛機包團。在行程規劃方面，她會針對犬隻的大小推介合適住宿及景點，「帶同重達三十公斤以上的犬隻只可住狗狗度假村，箱根蘆之湖的觀光船只准小型犬上船。」



兩年多前推出寵物旅遊自由行套票的「寵物假期」旅行社，今年底將推出首團「人寵旅行團」，讓主人攜帶二十公斤或以下的中小型犬隻，乘搭由公司租用的私人飛機同遊東京，該團已有四十五人報名參加，人均團費低於十萬元，其旅遊顧問梁文韵表示，以往很多狗主不願撇低愛犬而放棄外旅，如今推出「同機同艙」，讓主人搭飛機時不用跟愛犬分離。



寵物移民公司Pet Movers HK負責人劉宇霆表示，其客戶多數赴日歐美加自由行，公司會代為安排寵物檢疫、辦理出入口文件等事項，平均收費為三四萬元，較一人一狗參加旅行包團便宜，「有些客人有私人飛機，不必報團，只須代辦寵物出入境手續，這批客人是新對手搶不走的。」



業者良莠不齊



近年入行代辦寵物運送的公司有上升趨勢，惟劉宇霆認為，部份商家的服務質素未達標，目前行內不到一半業界屬國際寵物和動物運輸協會（IPATA）會員，某些新人對寵物運送的認知有限，更因經驗不足連累動物被拒入境，「我們接過客人致電求助，指原來的公司處理不當，寵物到境才發現有檢疫文件遺漏了。」他續說，較幸運的情況是當地海關批准寵主補交文件，其後寵物獲准入境，但他知悉有動物被「遣返」出發地，令寵主蒙受額外運輸開支，最不幸的情況是海關拒收後補資料，將寵物充公，甚至人道毀滅。



