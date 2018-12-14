﻿內地「扒仔黨」擾亂濠江﻿ ﻿警大反擊驅趕逾400人﻿

澳門警隊兩大部門司警及治安警，連月來針對賭場「扒仔黨」放貴利、刷卡套現和非法兌換貨幣等不法行為，進行歷來最嚴厲的鐵腕打擊，無論規模及持續性都為近年罕見。



以內地人為骨幹，在賭場周邊一站式從事放貴利、刷卡套現及非法兌換貨幣的「扒仔黨」，一直是澳門各大賭場的治安隱患。由於「扒仔黨」植根多年，已經變成集團式經營，多年來執法部門雖然持續打擊，卻一直未能將其禁絕。



動員逾800警 截查3000人



過去數月，澳門警方打擊「扒仔黨」力度明顯加強。警方最新公佈十月份反罪惡行動的資料顯示，由警察總局統籌司警及治安警的聯合行動共三十五次，所動員警力達八百八十一人。澳門警方在十月的行動中，共截查近三千人，其中六百七十人被帶返警局，經調查後有四百一十二名扒仔被遣返內地和禁止再入境。



在剛過去的十一月，警方更頻密進行「洗太平地」行動，上周四晚，《東周刊》直擊司警其中一次到金光大道進行的反罪惡行動。當晚九時半，十多名探員由總局出發，分別乘車前往路氹各賭場酒店。探員六至七人為一組，沿金光大道來回巡查，遇上停留路邊、但又不像一般旅客的內地人，便立即上前截查。



「麻煩拿出證件，打開背包，然後雙手要讓我們看見，不能插進口袋」，司警對被截查的內地人說。有探員私下對記者說：「連月來的洗太平地行動，是開放賭權以來持續最長，而且規模罕見，主要是因為『扒仔黨』太過目無法紀，接連打鬥搞事，危及治安，惹起市民以至海外關注，高層決心要將這個毒瘤清除。雖然出動頻密，工作量大增，但見賭場及周邊秩序大有改善，辛苦都值。」



《東周刊》報道指，記者近日在澳門各賭場視察，發現扒仔數目明顯比以大減及變得低調，多數只敢在賭場門外細細聲地向路過的人拉生意。在交流博彩資訊的網上群組，近期不時有行內人報料，勸扒仔暫停開工、離開澳門，證明警方的連串執法行動收到成效。



「扒仔黨」圍警觸發



警方決心狙擊「扒仔黨」，要由十月五日凱旋門酒店外發生的一宗傷人案說起。當晚三名內地扒仔疑因車資問題與的士司機爭執，其間司機被打，警員到場將涉嫌傷人的扒仔拘捕時，有人「吹雞」號召近百人到場，一度叫囂並包圍警員，又阻止警車將被捕扒仔帶走。雖然犯案者最終被帶走，但「圍警」一事令高層震怒。



至十月二十日，再有十多名內地扒仔因爭「生意」在威尼斯人正門爆發群毆，情況儼如電影《古惑仔》場面；治安警其後截獲四名有份參與打鬥男子，並搜出六枝竹竿及一柄菜刀。涉及扒仔的毆打案件接二連三發生，令執法部門決心肅清這批靠賭場搵食的不法份子。



有警官說，警方會詳細盤問每名扒仔，希望能掌握其集團背景及勢力分佈，相關資料對當局日後處理賭場罪案時很有幫助。對於相信來澳從事扒仔活動的內地人，警方會將他們遣返，並列為不受歡迎人士，在一定年期內禁止他們入境。



除了加強警力在賭場內外執法，警方打擊扒仔另一招，就是打擊非法旅館，令他們無容身之所。過去數月，澳門警方聯同旅遊局，掃蕩多個主要是「扒仔」居住的非法旅館。



