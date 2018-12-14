﻿活化舊灣仔郵局﻿ ﻿大門移位成美事 ﻿

灣仔鬧市高樓林立，有一幢過百年歷史的法定古蹟，大隱隱於石屎森林轉角處。舊灣仔郵政局二十多年前被活化成環保署環境資源中心，成為全港首個歷史建築活化項目。操刀的前建築署高級建築師馮永基，當年為了引導人流，破格將郵政局大門搬到側面，連接毗鄰的胡忠大廈，更斗膽「吞併」私人戶外空間。



建於一九一二至一三年間的舊灣仔郵政局，是香港現存歷史最悠久的郵政局建築，白色外牆配以綠門窗，加上黑色瓦頂，與鄰近的摩天大廈相映成趣。馮永基形容，郵政局的建築風格可被視為「維多利亞時期的折衷派」，外牆等主要建築結構富西方特色，屋頂的瓦片卻糅合了中式元素，是二十世紀初期香港常見的建築風格。



郵局一九九三年被活化，成為全港首個環保署環境資源中心。當年活化工程，正是由馮永基接手。說它難，馮永基坦言技術層面上也不算，但確有奇處可講。當年的郵政局只有一個出入口，面向皇后大道東，市民須先攀上一排石級，方能從窄門內進。適逢毗鄰的胡忠大廈剛落成，馮永基心生妙計，建議將郵政局大門移至側面，與大廈平台連接，有助吸引人流。



掌舵人馮永基：今天難以實現



「當時大家也質疑，因看來是不正常的。」要將歷史建築大門執位，加上郵政局與胡忠大廈本來被一堵小斜坡分隔，馮的想法彷彿天方夜譚。偏偏他執意將斜坡夷平，興建梯級連接胡忠大廈平台，令構想成真，旁邊闢出半露天小花園，設水池和玻璃屋頂，配合環保主題。



不僅如此，馮永基見郵政局本身只有九百餘方呎，空間狹小，竟看準胡忠大廈一片連接郵政局的戶外空間，邀請業主以同一風格鋪磚設計，驟眼看便以為環境資源中心佔地「大了一個碼」。換轉今天，若有人提議政府以此方式與私人業主協作，想必被說成是「官商勾結」，馮也不諱言這是大膽的決定。



馮永基回想，當初本着善良，沒太多憂慮；參與活化的持份者在幾番游說下，也同意其做法。二十多年後的今天，社會談及保育，總會吸引大量鎂光燈。「現在多了很多人關注……社會聲音可能幫助到，但亦可能是一個障礙。」他直言，今天的環境，未必會再提出如此破格的方案。



