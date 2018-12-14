﻿雜耍少年小夢想大意義﻿ ﻿「志願為港人帶來歡樂」﻿

那些青葱歲月，我們或許懵懂無知，感覺前路茫然，亦有少年懷着明確志向，努力不懈實現夢想。十四歲小子蘇展宏，每周背着雜耍道具和音箱，走上街頭表演扯鈴、花棍等絕活，背後原因看似渺小，其實宏大：「我的志願，是為香港人帶來歡樂。」



賣藝少年蘇展宏成為一時新聞人物。上周一深夜，他在天星碼頭附近表演雜耍後，疑因收拾道具時聲浪過大，惹怒在旁表演的魔術師，結果遇襲傷及頭部。他事後面對記者包圍追訪，不但言談大方，還趁機展示扯鈴功架，雙手各持連接尼龍線的木棍，配合音樂伸展手臂，通過扯線彈力將鈴子拋上高空，接回後不斷打滾和轉圈，技藝超凡，顯見苦練有功。



「雜耍是我人生第一個興趣，當中帶來的成功感，沒有東西可以取代。」讀中三的展宏收起道具，樂談雜耍，稱小學六年級暑假參加有關課程，從此鍾情，不久在網上搜尋影片，自學各種技巧。



濃厚興趣，加上潛心苦學，展宏先後獲得三個香港青少年公開賽的獎項，包括去年在全港青少年雜耍比賽獲得「綜合雜耍組季軍」，為家人和學校爭光。



今年一月，他毅然踏進旺角西洋菜南街，在當時仍屬行人專用區的馬路上，展示花棍、扯鈴、轉碟和拋波等技藝。初嚐街頭表演滋味，成功贏取觀眾掌聲和打賞，展宏從此着迷，但父母得悉後強烈反對，認為其行徑與乞丐無異，他於是據理力爭，也邀請父母到場觀賞，改變他們的看法。他終獲父母同意賣藝，自此每周三至四個晚上均到場表演，及至今年四月轉往天星碼頭對開空地：「最高紀錄是一晚表演四十多場，獲得四千九百元收入。」



自從當局今年八月初取消旺角行人專用區，天星碼頭成為藝術家「英雄地」，唱歌、跳舞、魔術、功夫、默劇等表演各有千秋，展宏說認識了不少外國和內地的表演者，擴闊了社交圈子。



街頭以外，展宏的生活也離不開雜耍，他經常自製教學影片，幫助初學者掌握竅門，從中結識更多同好，也與其他年齡相近的愛好者組成團隊，晚間在屋邨角落練習，並前往社區嘉年華會、學校和老人院表演。



擬不進大學 參戰世界賽事



展宏希望未來以雜耍為業，計劃不升讀大學，潛心鑽研技藝，利用觀眾的打賞添置器材，以及作為日後往台灣、日本或歐洲等地參賽的費用。觀眾快樂是表演者的願望，展宏稱不少港人工作勞累，思想負面，因此希望通過十分鐘演出，為疲憊的市民添加喜悅，暫時脫離煩惱，「這城市充滿負能量，需要更多娛樂。」小夢想，也有大意義。



