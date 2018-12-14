﻿內地發展項目意見不合﻿ ﻿胡應湘父子分歧﻿表面化

本港老牌發展商合和實業主席胡應湘，十月底先公開批評政府填海面積「小兒科」，據聞上周初在自己的八十三歲壽宴上，突然提出私有化合和，而被譽為接班人的胡文新則傳缺席壽宴，更有傳聞指二人在內地項目意見分歧。



據最新一期《東周刊》報道，七二年上市的合和，曾與長實、新地、新世界、恒隆稱為華資地產「五虎將」，今次在股市低迷時提出以每股三十八元八角私有化。



上周初，有傳胡應湘在八十三歲壽宴上，主動提出私有化一手創辦的合和實業，有傳指當晚兒子胡文新缺席，和胡應湘曾向員工表示父子早在內地項目存在意見分歧云云。



胡文新傳缺席父親壽宴



後來公司刊發通告，通過花旗以協議方式安排私有化，當中須獲得七成半股東同意，且少於一成股東反對才可通過，作價為好意頭價「三十八個八」，較九月底的六十元二角資產淨值折讓約三成六。不過私有化一事被投資界紛紛看淡，學者曾淵滄直言胡應湘出價太低。



今次提出私有化的要約人，由持股約兩成八的胡應湘夫婦為首，至於胡文新則被排除在外，令接班顯得更為耐人尋味。有指今次私有化胡應湘與胡文新並非站在同一陣線，意味一旦私有化成功，胡文新手上百分之三點三四的股份將全數賣給爸爸，自己套現約十一億元。



引爆兩父子意見不合的，據悉是兩人在廣州花都「合和新城」項目發展上出現分歧。祖籍廣東花縣的胡應湘，一直對自己的家鄉有情意結，直斥胡文新發展該區不應只純從財務角度審視，發展故鄉的基建是他們的責任。



合和新城項目地盤面積達約六十一萬平方米，總樓面面積約一百一十一萬平方米，由高層洋房、聯排別墅、商業區及康樂設施組成，○四年奠基，分多期發展，第四期則最快下年開售。據合和年報顯示，集團過去食正內地樓市風潮，項目入帳共七億四千一百萬元人民幣。不過，中央過去兩年出手調控樓市，一八年合和僅入帳三億三千六百萬元人民幣，遠低於集團五億元人民幣目標，按年更大跌五成半。



胡文新今年初已透露對該項目「心淡」，結果截至今年九月底半年，合和並沒有推出住宅銷售，僅賣出部份車位。



胡應湘育有兩女兩子，兩名兒子分別是胡文康及胡文新。外界一直視胡文新為合和接班人，事實上，胡應湘年前曾向《東周刊》透露，要輔助兒子胡文新上位。



胡應湘雖表明自己「縮埋一邊」退居幕後，但由他一手推動的「合和中心二期」，卻堅持要親自操刀。他八二年已提出合和二期項目，改名為「Mega Tower」，但多次闖城規會都受挫。一向硬頸的胡應湘不肯妥協，加上無法解決收地問題，項目一拖再拖。胡文新則將Mega Tower易名「合和中心二期」，主動大削建築面積，再親自落區游說大打溫情牌，最終獲批興建高級酒店及商業項目。



獲年輕管理層支持



四十五歲的胡文新，九九年加入合和集團，出任執行委員會經理，○九年升任董事總經理，對內外都「軟硬兼施」，先推行「五天工作制」，又提出檢討各部門薪酬，有老臣子更獲加薪五成半，深獲部份下屬歡心。「合和有好多老臣子跟咗哥頓（胡應湘）好多年，佢哋企喺佢嗰邊都好正常，相反阿仔上場後積極吸納新血，佢好了解年輕人心態，所以較為年輕管理層都企喺胡文新一邊。」消息人士稱。



