﻿教局「參考清單」不合時宜﻿ ﻿新學校抨加重採購行政﻿

新建或重置官津校舍落成前，學校均須根據教育局的「標準家具和設備參考清單」，為新校添置家具及設備，惟日前被揭清單上的設備竟包括手提卡式收音錄音機、二十九吋彩色大電視、幻燈機等「過時產品」。有剛遷進新校舍的校長指清單建議不合時宜，且項目眾多，即使校方不採購清單上的陳舊項目，仍須解釋因由及提出替代建議，加重學校行政工作。



教育局今年五月曾更新「新建校舍家具及設備一覽表」，供新建或重置官津校舍參照，惟立法會教育界議員葉建源發現，其中一份供設有三十班的新建小學參考的「標準家具和設備參考清單」，雖然詳細列出五百多個項目，但仍包括手提卡式收音錄音機、二十九吋彩色大電視、幻燈機、電動打字機及數據傳真機等「古董」設備。



群育學校東灣莫羅瑞華學校將於明年遷至屯門新校舍，該校校長卓德根表示，雖然教育局並無硬性規定，學校必須依照「標準家具和設備參考清單」採購，但校方仍要按清單項目，逐項解釋不購買的原因：「這是非常繁複的工作，之後還要建議使用其他替代品。修訂項目後，我們要再呈交教育局，予不同部門審批，需時要一個月。」



清單除了列出手提卡式收音錄音機、幻燈機等過時器材建議，桌椅、櫃子等用料亦較陳舊，「例如不太耐用的木枱木櫈、教師枱不設間隔等。」該校早於五年前已用學校儲備更換更耐用的塑膠桌椅，故希望在新校舍可繼續使用。



翻查資料，教育局一八至一九年度為新建學校提供的家具及設備費用，總額為二百三十四萬七千元。卓校長表示，整筆撥款可用三年，惟因費用為實報實銷，學校一般會先購買必須的家具，以應付開學初期的需要，「因要預先墊支，所以隨後兩年我們才會添置其他設備。」



同樣是明年九月啟用新校舍的聖公會聖約翰小學，現時亦已準備為新校購置家具及設備，該校校長金永添表示，早前閱讀清單並已聯絡教育局，得悉不必按照清單採購後，便着手進行資料搜集，以購入適合新校舍的用品，「不同學科的老師都有分工，負責課室、教員室、視覺藝術室等採購項目。」金稱現時學校已為其中兩個年級的課室，轉用護脊的桌椅，期望來年可為全校的課室換新。



就「標準家具和設備參考清單」被指過時，教育局局長楊潤雄日前回應指，局方早前已開始檢討清單，並強調清單只作參考，學校可以根據實際情況採購。卓校長則建議，教育局參考往年新建校舍的做法，定期更新清單項目；另隨着近年STEM教育興起，不同學校亦需添置資訊科技設備，例如3D打印機、智能機械人等。卓校長指，單是一個智能機械人已索價近十萬元，幾乎用盡教育局給予小學的STEM津貼。



