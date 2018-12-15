﻿家屬哭訴指插贓嫁禍 四港人涉菲藏毒被判囚終身

四名港人兩年前在菲律賓涉製毒及藏毒，案件疑點重重，昨天四人被判藏毒罪成，判處終身監禁。四港人家屬聞判後傷心激動，質疑他們是被插贓嫁禍，批評審判不公。立法會議員涂謹申堅信他們無辜，對裁決表示失望。



四名港人盧榮輝、梁樹福、陳國棟及郭錦華，於一六年七月十一日在菲律賓蘇碧灣對開一艘漁船上被捕。據悉，當時四人聲稱是受僱上漁船，並將船駛往內地。拘捕當日，當地警方稱展開掃毒行動，指在船上一個背囊內找到五百克冰毒，及一批製毒工具，其後控告四人藏毒及製毒。



據悉，事發當日，菲律賓執法人員安排傳媒上船全程拍攝，首次搜船找不到毒品，第二次派出一隻警犬搜查，在其中一名港人的背囊內搜出五百克冰毒，而該背囊之前被搜查過並無可疑物品。事主家屬認為事件有可疑。被捕四名港人事後堅稱無辜，兩年多來一直被囚於奧隆阿波BJMP監獄內，他們的家人亦多次去信特區政府及中央政府求助，以及多次菲港兩邊走探望事主們。



昨晨十時，四名事主身穿囚衣抵達法院，法官判各人製毒罪名不成立，但藏毒罪名成立，判囚終身監禁及罰款五百萬披索（折合約七十五萬港元），四人被押返監獄。四名事主聞判後情緒激動，郭錦華痛哭並一度坐,;一地上。在法庭旁聽的家屬傷心激動，部份人失聲痛哭。梁的女兒接受傳媒訪問（圖），哭訴法庭不採納傳媒提供的搜船片段，認為裁決不公。



涂謹申促當局關注事件



一直協助四人的立法會議員涂謹申表示，派往當地的助理昨天協助家屬，他認為判決不公平，對裁決失望，認為不公義及不能接受，堅信四人無辜，會繼續尋求法律意見，希望中央及特區政府關注事件，使港人獲得合理審訊及公平公正裁決。保安局就有港人在菲律賓被判藏毒罪成一事回應，入境處協助在外香港居民小組（小組）自一六年接獲有關求助後，一直透過外交部駐港特派員公署及中國駐菲律賓共和國大使館了解及跟進個案。大使館人員昨日出席當事人的審訊，並一直陪伴當事人家屬。