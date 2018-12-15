CEPA框架協議元旦起實施 港原產貨物進內地零關稅

特區政府與內地簽署《更緊密經貿關係安排》（CEPA）框架下《貨物貿易協議》，進一步便利兩地貨物貿易。由明年一月一日起，原產香港的貨物進口內地將全面零關稅。



內地與香港經貿合作委員會在港舉行會議，由陳茂波與商務部國際貿易談判代表兼副部長傅自應共同主持。在特首林鄭月娥見證下，陳茂波和傅自應昨日分別代表兩地政府在CEPA框架下簽署《貨物貿易協議》進一步提升貨物貿易的開放水平。



按《協議》規定，由明年一月一日起，透過改善原產地規則的安排，原產香港的貨物進口內地將可享受零關稅。目前CEPA涵蓋逾一千九百項「產品特定原產地規則」，而《協議》則會在原有「規則」的基礎上，引入以產品在香港的附加價值為計算基礎的「一般性原產地規則」，容許現時未有涵蓋約六千項香港貨品，包括機械、設備及零件、塑膠製品、紡織製品及中成藥，將可以零關稅進口內地。



財政司司長陳茂波表示，當局會協助業界用好《協議》措施，進一步開拓及發展內地龐大且潛力無限的市場。香港本地創作角色Dustykid，今年成功打入內地大型書店「言幾又」，業務拓展總監黃崇堅接受本報訪問時認為，明年實施的零關稅不但可減輕營運成本，對推動Dustykid在內地的業務發展，定可發揮正面的作用。至於做生意方面，他坦言，兩地在文化上存有差異，但仍想親力親為，找好代理解決難題。



本地創作人：減成本有助發展



黃崇堅發現，內地心靈書市場剛剛起步，對於心靈題材，他認為任何地方、城市人所遇到的問題可能不一樣，但卻是大同小異的，同樣會感到有共鳴，因此希望Dustykid能早佔先機，成為更受大眾歡迎的產品。



中大經濟系副教授莊太量回覆查詢時形容，實施原產香港貨物進口內地享有零關稅安排妥當，雖然目前本土出口的貨品不多，但對刺激本港經濟有一定作用。他解釋，《協議》零關稅的優惠，除了可令售價便宜，同時可吸引外資來港生產投資，再由香港直接運輸往內地。



