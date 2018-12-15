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騙財騙色賤男 判囚11年

2018-12-15 列印
■三十四歲無業男子高衛健，前年九月假冒富翁，對女事主騙財騙色。
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　　三十四歲無業男子高衛健，前年九月假冒美國富翁，對找換店女職員騙財騙色，先強姦女方並拍攝裸照，進而勒索，並騙取逾二十二萬港元現金，前年十月底被捕，被控強姦、勒索及欺詐等共十三款控罪。陪審團昨裁定全部罪名成立，法官重判被告入獄十一年。

　　法官潘敏琦判刑指，被告向二十六歲女受害者訛稱遺失錢包證件，要求對方代為租住灣仔一家五星級酒店，再誘使女事主借兩萬現金及購買六千多元的手機，並要求她開設馬會帳戶及多次藉詞請她存款。後被告哄女事主上門拍裸照，其間非禮和強姦她，再要求女事主代還兩筆分別七萬及十四萬八千元債務，並誘使女事主代租跑馬地一個單位予他入住。被告揚言若事件被公開就不會還款，女事主惟聽是從。

　　潘官指女事主險賠上全副身家且負債纍纍，更患上抑鬱症。她斥被告利用受害人單純性格，極度卑劣，重判入獄十一年。



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