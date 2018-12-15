無法解釋螺絲帽有出入問題 ﻿前路政署長：﻿﻿對港鐵失信心﻿

沙中線工程聆訊，昨天有首名政府官員作供，月前退休前休假的前路政署署長鍾錦華表示，政府基於沙中線工程出現問題，已對港鐵失去信心。預料運輸及房屋局局長陳帆下周一出庭作供。



沙中線聆訊昨踏入第三十五日，月前退休前休假的前路政署署長鍾錦華（見圖）出庭作供，亦是政府首名證人。鍾錦華指，政府六月十五日發現港鐵報告有問題後，一直向港鐵查詢；至七月十三日港鐵再提交一封信，當中夾付數張圖紙，指螺絲帽數量與早前提交的報告「有非常大的出入」。他提到港鐵在七月提交的圖則，與屋宇署接受的圖則有重大分別，認為是要署方事先認可才可以採用。



八月一日，政府與港鐵高層開會，港鐵無法解釋螺絲帽有出入的問題。鍾不諱言，政府對港鐵工程團隊失去信心。他稱，整個團隊均有參與風險管理，當中政府將項目委託給港鐵，港鐵掌握最多工程細節，亦需要為此負責。



陳帆料周一作供



鍾錦華作供後，未知是否為避開傳媒，由後門離開。法院工作人員指後門只供調查委員會成員使用。另運輸及房屋局局長陳帆預料下周一作供。



監察工程的運基顧問董事楊偉雄昨日作供，他指爆出沙中線醜聞後，運基應政府要求三度到紅磡站地盤檢視文件及記錄，發現港鐵的記錄並不完整。對於被質疑未有妥善監察工地情況，他解釋地盤太大且不了解工地安全措施，須港鐵帶路，故難突擊檢查。



此外，港鐵應政府要求，分兩階段抽驗月台鋼筋結構。運房局昨公佈港鐵已在東西走廊共八個位置進行開鑿，首階段涉及東西走廊月台層板共二十四個位置，而涉及東西走廊和南北走廊各二十八個位置，亦已在十日完成選定。選取過程中路政署、屋宇署及港鐵代表均在場監察，警方亦有派員到場。



港鐵並指已加強工地保安，亦在所有通往月台層板的出入口加裝閉路電視。當局已要求港鐵將整個開鑿混凝土檢測的過程由原先十六周縮減至十二周，以配合調查委員會進度。



