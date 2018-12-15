﻿﻿年輕渣馬跑手死因聆訊﻿ ﻿官質疑何不直送東院﻿

二十四歲見習工程師吳卓諭，三年前參加渣打馬拉松十公里賽，跑至臨近終點時心臟病發，昏迷倒地，經搶救後翌日不治。死因庭昨繼續研訊。
死者於一五年一月二十五日早上八時三十七分送抵律敦治醫院，醫護人員為他注射強心針。急症室陳護士供稱，事主沒有血壓脈搏，一共被注射二十二針強心針。
醫管局代表大律師馮國礎問及，指引顯示只可注射十次強心針，陳同意是超出指引次數。律敦治急症室醫生周珮鈴作供稱，依照美國的心肺復甦指引，因要準備人工心肺機，故要「打（針）到病人有反應為止」。
死者送院時有低溫症、瞳孔對光沒有反應，不省人事，律敦治決為他接駁人工心肺機。惟當時死者血管收縮，花了相當長時間找動脈和靜脈，最後需外科醫生協助，割開大腿皮肉找到動脈，至九時四十分才成功使用該儀器。
律敦治：直送東院阻治療
死者約十時二十六分轉送東區醫院。死因裁判官黃偉權問何不直接送到東區醫院，律敦治深切治療部主管楊維德稱，事主急需高階治療，律敦治最近維園，直接送往東區醫院會阻礙治療。周醫生亦指自一三年起，每年渣馬便會將東區醫院的人工心肺機搬到律敦治，因律敦治得一部，東區醫院則有數部後備機。
楊維德醫生補充指，因人工心肺機的護理非常繁複，律敦治護士人手不足，故要為死者轉院。聆訊下周一繼續。