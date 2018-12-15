﻿佔中案審訊完結﻿ ﻿押後明年四月裁決﻿

佔領行動發起人戴耀廷、陳健民、朱耀明，以及另外六名參與者包括陳淑莊、邵家臻、鍾耀華、張秀賢、黃浩銘、李永達，被控煽惑他人煽惑公眾妨擾等罪，經十八日審訊，聆訊昨暫告一段落。陳仲衡法官指需時消化案件的所有文件及法律爭議，故把案件押後至明年四月九日裁決。



「佔中三子」及另外六名學生和政治領袖，被控煽惑公眾妨擾等罪，戴耀廷日前（周三）親自向法庭陳詞，自言：「若這苦杯是不能挪開，我會無悔地飲下。」戴又指，以串謀及煽惑他人煽惑為罪名起訴是過度的，又指更惡劣的後果是令社會出現寒蟬效應。



主控官、刑事檢控專員梁卓然昨就辯方結案陳詞回應，指煽惑他人煽惑公眾妨擾罪須證明煽惑者有意圖煽惑，認為控罪不會造成寒蟬效應。梁卓然指，多名辯方律師均指出示威的目的是爭取普選特首，但法庭並非審議政治之地，故該目的是否值得，法庭應考慮示威歷時多久、地點及程度。



代表邵家臻的資深大律師彭耀鴻駁指，辯方從無要求法庭審議政治或社會議題。彭大狀指控方誤解及誤用法律，指即使煽惑者煽惑他人去行動，但後果是取決於他人所決定的行為，所以呼籲市民到場支持並不是妨擾公眾。彭大狀強調煽惑時不會知道被煽惑者最後會作出甚麼行為，故在法律上必定存在不確定性。是次示威是爭取真普選，越多人參與，表示對事件的接受程度亦會較高。



九名被告中，只有陳健民出庭作供，陳稱「和平佔中」曾邀請參加者簽署意向書，確認恪守非暴力。原計劃是在二○一四年十月一日至三日舉行，現場播放平靜音樂、禪修甚至拉筋等等。控方就指控選址中環，是經過精心計算，欲藉佔領交通要道逼使局方回應普選訴求。另陳亦曾作供指：「佢（戴耀廷）一講完（佔中啟動）之後已經好大變化」，稱三子及後慢慢被邊緣化，及後已沒有任何角色。



佔中九子散庭後見記者，戴耀廷指若有「散播希望」的罪名，他會選擇繼續干犯；陳健民稱三子會一直謹守公民抗命原則，以非暴力方式繼續爭取民主；朱耀明則表示在審訊中重溫歷史片段，感觸良多。陳淑莊表示自己安然及歡樂地度過四星期的審訊：「我嘅信仰就係法治、我嘅信仰就係公義。」



