料建7.2萬住宅 19萬人上樓 古洞北粉嶺北工程刊憲

為解決香港土地缺乏的問題，古洞北和粉嶺北將成為未來土地供應來源。古洞北和粉嶺北新發展區首階段基建工程日前獲行政會議批准，於昨天刊憲。發展局計劃明年上半年向立法會申請首階段主體工程撥款，下半年為首階段的範圍展開收地清拆，標誌發展計劃將進入施工階段。預計古洞北和粉嶺北發展區總面積達六百一十二點五公頃，可以提供七萬二千個房屋單位。



發展局局長黃偉綸表示，建設古洞北和粉嶺北兩個新發展區（前稱新界東北）涉及大規模徵收新界私人土地（包括棕地），是多管齊下策略中重要的一環，也是中長期主要房屋供應來源。



黃偉綸︰應以公眾利益為首



古洞北和粉嶺北的發展區總面積達六百一十二點五公頃，當中近五成土地保留作塱原自然生態公園、綠化地帶、農業等，實質發展土地三百二十公頃。新發展區建成後，將提供七萬二千個房屋單位（近七成為公營房屋），為約十九萬人提供居所，另亦帶來逾四萬個就業機會，預計二○二三年將有首批居民入伙。基建工程料二○三一年完工，而整個發展需時十多年完成。



另一方面，發展將影響目前約一千五百個住戶，共四千二百人、四百四十個商戶和二十八公頃常耕農地。



黃偉綸表示，面對當前土地嚴重不足，期盼村民和商戶關注自身情況的同時，也能夠包容發展當中更大的公眾利益。首階段工程須收回六十八公頃私人土地，以及清理一百公頃政府土地、十八個祖墳和兩個金塔。有關發展範圍亦包括兩個獲批的原址換地申請，佔地約兩公頃（相對而言，首階段政府將收回六十八公頃）。



黃偉綸指出，新發展區內的私人土地將以甲級特惠津貼作出收地補償，預計為進行收地清拆的補償費用逾一百三十三億元，加上主體工程費用為一百八十二億元（以付款當日價格計算），即每平方米土地平均費用約一萬九千元。這些數字未有計及多項開支，包括為受影響村民提供安置房屋（包括須經濟審查的公營房屋及毋須經濟審查的安置單位）、協助農民復耕、重置石仔嶺安老院舍等。



