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警檢牛肉刀及懷疑K毒 迷幻司機﻿驅車撞路牌﻿

2018-12-15 列印
■警方到場後在七人車內檢獲一把牛肉刀及小量毒品。
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　　昨日有一輛七人車駛至尖沙嘴九龍公園對開一個彎位時，失控撞毀路牌。警方到場後在車內檢獲攻擊性武器及疑似K仔的毒品；司機未能通過藥物測試，當場被捕。

　　昨晨七時許，三十九歲姓蔣男子，駕駛一輛七人車沿尖沙嘴梳士巴利道駛至九龍公園徑右轉時，突然失控直撞向路牌。意外中七人車車頭嚴重損毀，有途經駕駛人士見狀報警。警員接報到場調查時，在車內搜出一把牛肉刀及小量疑似K仔毒品。

　　肇事司機頸部輕傷，警員發現他神志似不清醒，司機逐進行藥物測試未能通過，不排除他在藥物影響下駕駛導致意外。調查後以涉嫌藥後駕駛、藏毒及藏有攻擊性武器將司機拘捕。由於他頸部受傷，事後召救護車到場將其送院，治療後無大礙被警員帶署，以調查其毒品及利刀來源，以及有否涉及其他刑事案件。

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