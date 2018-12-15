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張翔盛讚領導卓越 ﻿李國章﻿﻿續任港大校委主席﻿

2018-12-15 列印
■李國章獲委續任港大校委會主席。
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　　身兼港大校監的特首林鄭月娥，委任李國章教授續任港大校務委員會主席，由明年一月一日起，為期三年。特首亦委任林大輝為理工大學校董會主席。

　　李國章得悉獲委續任港大校委會主席後表示，非常高興及榮幸，期待繼續和校長、校務委員會成員、教職員、學生、校友及所有港大成員一起努力，令港大有更卓越成就。香港大學發表聲明表示，校長張翔歡迎李國章續任校委會主席。他說，李國章在大學管治上給予卓越領導，他的續任對推動港大在各領域的發展、實現抱負，一定能作出重要貢獻。

林大輝掌理大

　　特首亦委任林大輝為理工大學校董會主席，任期明年一月一日起生效，為期三年。另外，特首委任陳鎮仁為浸會大學校董會主席，任期明年一月一日起生效，為期三年。

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