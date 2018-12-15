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商用車意外多 港府夥業界研改善

2018-12-15 列印
　　運房局副局長蘇偉文昨天透露，今年頭十個月約一萬六千人在交通意外中傷亡，當中六成三的意外涉商用車輛。針對近日一宗涉及非專營巴士的嚴重交通意外，正與業界研究多項措施，包括在新購置的非專營巴士上安裝安全帶、應用科技提升駕駛安全，以及為非專營巴士司機的工作及休息時間制定指引等。他又提到，去年有九百四十八人涉酒後駕駛被捕，當中二百三十七人涉交通意外，數字是八年新低；至於去年毒後及藥後駕駛而被捕的有十五人，當中七人涉及交通意外。

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