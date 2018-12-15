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警長職級料額外提高兩個增薪點

2018-12-15 列印
■林鄭月娥在《施政報告》中表示會檢討所有紀律部隊職系架構。
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　　本港紀律部隊的薪酬架構調整滯後，特首林鄭月娥在《施政報告》中回應訴求，會檢討所有紀律部隊職系架構。據悉，警隊高層已經與特首及紀律人員薪俸及服務條件常務委員會確實，將會每十年檢討一次紀律部隊薪酬，而明年三月下旬各部隊亦要提交增薪的理據。

　　警隊消息人士指，特首於上星期會見紀律部隊代表，承諾落實於二○二○年完成每十年檢討一次紀律部隊薪酬。有警務人員認為政府回應紀律部隊提出的訴求，有助提升警隊的士氣，而各協會過去已就相關議題向會員收集意見，並撰寫成建議書，下月將透過簡介會向各會員講解，並收集新意見。據了解，初步警隊警長職級會額外提高兩個增薪點，惟不知會否劃一紀律部隊「兩柴」或工記「三柴」一起增薪。
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