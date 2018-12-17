﻿涉策劃撒錢 揸跑車落深水埗派「大牛」 「幣少爺」被捕今次弊

上周六深水埗錢從天降，大批途人搶奪。自稱「幣少爺」的黃鉦傑昨天在社交平台事先張揚到深水埗派錢，他駕駛其橙色林寶堅尼現身，向路人派發「紅衫魚」或「大牛」，現場起哄，警員到場，黃涉嫌公眾地方作擾亂秩序行為被捕。「幣少爺」被捕後，在警車上無視警長警告，以手機直播片段於社交網，警方指他或涉阻差辦公。警方指出，疑黃是上周六撒錢案的策劃人。黃被捕後，其推銷的虛擬貨幣FCC一度大插水。



現年二十四歲的黃鉦傑，自稱「幣少爺」，自詡炒Bitcoin致富，其後開班推銷掘礦機，近日則推銷虛擬貨幣FCC（Filecash coin）交易。上周六，有人在福榮街舊樓天台把大批一百元現鈔拋落街，引起途人撿拾，「幣少爺」直播情況，並宣傳其掘礦機，又吹噓FCC可以致富。



黃昨天在社交網預告，昨日下午四時到深水埗明哥的飯店買飯票；至昨午三時許，他駕駛林寶堅尼跑車抵達深水埗，但無去明哥飯店，轉往黃金商場對出，大批市民見他到來，一擁而上，黃早作準備，把一疊五百元鈔票放在大腿上，向市民派發。



警車上直播 涉阻差辦公



他派了不到兩分鐘，警員上前調查，黃駕車離開，駛至福榮街與南昌街交界時被警員截停，指令他下車，再把他帶上警車，黃一度用手機拍下座駕，證明跑車「無花無爛」。他在警車上兩度開手機直播，態度輕佻，同車三位警員被攝入鏡。警員警告不准拍攝，黃連聲：「係係係……」但繼續拍攝。警長其後作警告，指黃有機會干犯「阻礙警察執行職務」罪，黃照拍如儀，並在鏡頭前展示手臂：「o依家無事無幹無傷痕，個袋仲有啲錢，大家幫我做個證明！」其後黃被帶返警署調查。



及至傍晚，深水埗警區刑事調查總督察莊翹偉證實，在福榮街南昌街交界拘捕一名二十四歲姓黃男子，疑他是上周六撒錢案策劃人，涉在公眾地方內作擾亂秩序行為，不排除更有多人被捕。截至昨天，警方暫時檢獲六十張一百元港幣。黃被捕後，其橙色林寶堅尼跑車一度滯留現場，其行車證被發現已於本月八日到期。莊翹偉指，現正調查派錢人的動機。他又補充，若市民拾獲鈔票而未交予警方，有機會干犯盜竊罪。



黃吹捧的虛擬貨幣FCC，日前於內地交易平台「大公牛」及 「幣虎」上市，但「幣少爺」撒錢消息傳出後， 「大公牛」發聲明，將暫停FCC的交易，而他被捕消息傳出後，FCC價值急挫，據「幣虎」報價，由約十四美元一度跌至四點七四美元，跌幅約六成六，其後反彈至十點七八美元。







