不識世途險惡深自責 世界﻿口琴冠軍﻿﻿遭電騙590萬﻿

一名二十四歲男子懷疑遇上電話騙案，前晚在沙田報警，聲稱損失約五百九十萬元。事主為口琴世界冠軍何卓彥，他昨晚在社交平台發文回應，指自己不知世途險惡，失足於騙徒精心計劃的陷阱，十分自責。



二十四歲男子前晚十一時二十二分，報案時稱，早前在灣仔接獲一名自稱執法機構人員的男子來電，電話其後經轉駁，另一名同樣自稱執法機構構人員的男子指稱，何卓彥涉嫌干犯刑事罪行。



第三名男子之後致電事主，作出匯款至指定銀行戶口的要求，以協助調查案件。最終事主按照指示，多次將共約五百九十萬港元匯款到一個內地銀行戶口。事主其後懷疑受騙，在沙田翠湖花園一單位報警。經初步調查，案件列作以欺騙手段取得財產，交由沙田警區刑事調查隊第二隊跟進，暫未有人被捕。



騙案事主為口琴世界冠軍何卓彥，他昨晚七時許，在facebook發文回應，指「感謝大家的關心，金錢是失去了，但重要的人都在支持我，已是萬幸。」他並表示，自己一直埋頭音樂，不知世途險惡，失足於騙徒精心計劃的陷阱，十分自責。他又稱，「君子坦蕩蕩，但防人之心不可無，以此為監」，以及「財雖散，心仍在。相信真誠、正義和愛。」指自己會重新站起。



據悉，何卓彥一六年畢業於理大康復治療科學系。他在社交網站facebook上，自稱是唱作人，一三年曾獲「世界冠軍」名銜，是十七項國際口琴賽事冠軍得主，且曾參與世界給各地演出及音樂製作。為匯款曾向父母借錢，稱要做生意，父母認為有可疑，揭發事件。



