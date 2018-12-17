炒家網上開價十倍放售 ﻿華仔開騷﻿﻿警放蛇拘黃牛黨﻿

天王劉德華一連二十場跨年演唱會前晚在紅館開始，黃牛黨最後衝刺，在紅館外兜售黃牛飛，又高價收飛，警方「放蛇」，拘捕五名雙程證男女涉炒賣門票，各人又涉違反逗留條件。



前日傍晚六時許，警方在紅館對開發現有人兜售黃牛票，佯扮顧客「放蛇」，黃牛黨成員持着三百八十元門票，要求每張賣二千五百元，亦有人持五百八十元門票，叫價三千至三千五百元求售。當警員完成購買程序並蒐證，即表露身份，將三男二女黃牛黨成員逮捕。



五人涉違反逗留條件



被捕者為三男二女，年齡介乎二十六至四十八歲，早前持雙程證來港，參與黃牛票炒賣活動。行動中，警方檢獲三張三百八十元、八張五百八十元的演唱會門票，總值五千七百八十元，並緝獲七部與案件有關的手機，眾人涉嫌違反逗留條件。警方呼籲，市民透過正常途徑購買演唱會門票，並會繼續留意非法出售及炒賣門票的情況。



據了解，黃牛黨在網上炒賣劉德華演唱會門票熾熱，原本售九百八十元的前排門票，有炒家竟開價九千多至一萬六千元求售。本報記者前晚到場視察，無論在開場前或散場，均見有男子在紅館附近向途人詢問是否有演唱會門票出售，其中不乏操普通話人士。



劉德華一連二十場聖誕兼跨年演唱會由本月十五日至明年一月三日一連二十日在紅館舉行。據悉，在網上有人兜售黃牛票外，也有人將剩餘的黃牛票在場館手求售，紅磡分區特遣隊與入境處人員聯手監察。



另一方面，有樂迷遺失貴賓座門票，卻買了兩張黃牛票入場，並企圖坐於貴賓座，被保安員識破，一度發生糾紛。劉德華其後回應，事件交由紅館處理，呼籲大家冷靜解決。