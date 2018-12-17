苦主付11萬元抨貨不對辦 ﻿健身中心﻿﻿涉疲勞轟炸銷會籍﻿

立法會議員葛珮帆及沙田區議員王虎生接到市民求助，投訴有健身中心以不良銷售手法推銷會籍令其蒙受損失。兩議員聯同苦主昨日舉行記者會，揭露有關健身中心的不良銷售手法，呼籲大眾市民注意防範。有苦主稱前後兩次購買逾十一萬元健身會籍。



事主覆述事件時稱，八月尾經過旺角永隆銀行中心附近，被推銷員截停要求填寫問卷，且被捉住手臂強行拉到健身中心。職員幫事主量體脂又帶到房間拉筋，游說事主購買四年會籍。事主已表明想離開卻不果，在疲勞轟炸下，以易辦事EPS將五萬港元過數到職員提供的個人戶口，並被職員帶到電器用品店以信用卡購買二萬五千港元的現金劵，並以二千七百港元現金，支付總數七萬七千七百港元的四年健身會籍。職員更要求事主拍片，聲稱自願付款，並叮囑事主不可告訴他人。



恐嚇事主已被起底



事主續稱，付款後健身中心並沒有提供聲稱的私人教練服務。本月初到健身中心健身時，被職員帶到房間，告知事主中心收到小額錢債信件，聲稱當時提供學生優惠給事主，但事主是在職人士因此合約做假被控，要求補回四萬港元差額，並威脅指老闆已「起晒你底」，可以把事主銀行存款全部轉走。惟事主當時沒有帶備信用卡，於是職員陪同事主乘搭的士，由旺角到火炭事主的公司取回信用卡，到櫃員機轉數四萬港元到職員提供的個人戶口，事後發現第二份的合約與第一份合約屬不同公司。



葛珮帆指出，有關手法是接觸過的個案中最離譜，當中付款手法更是匪夷所思，案中更涉及恐嚇及欺騙成份；而此健身中心已多次被投訴仍在原址營業。葛珮帆及王虎生議員會陪同事主報警，亦會向海關及消費者委員會投訴。



