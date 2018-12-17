職工盟倡議明年加薪5.5%

巴黎連續第五個周末爆發「黃背心」反政府示威。雖然人數已比上幾個周末為少，但仍有警民衝突，防暴警察施放催淚彈和水炮驅散滋事份子。 由於東部城市斯特拉斯堡日前發生了嚴重死傷的槍擊暴力事件，加上巴黎天氣寒冷及下雨，大大降低了群眾上街參與示威的意欲。根據警方提供的資料，前日仍有三千人參加遊行，但比一星期前的一萬人已大幅減少。 示威遊行本來在和平中進行，但到尾段又有人搞事。一條通往愛麗榭宮的橫街上，有人放火，要出動消防員到場撲救；個別地點則有示威者和防暴警察互相推撞。防暴警察在市中心香榭麗舍大道施放催淚彈和水炮，驅散群眾，場面一度混亂。警方證實拘捕了一百一十五人，有七人受輕傷。 根據...

2018-12-17