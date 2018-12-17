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職工盟倡議明年加薪5.5%

2018-12-17 列印
　　香港職工會聯盟建議明年加薪幅度應大約為百分之五點五，以回饋員工對經濟增長和企業盈利的貢獻。該組織認為，僱主理應顯著改善員工的薪酬待遇，吸引更多人加入就業市場。職工盟指出，過去一年香港經濟保持暢旺，大部份企業錄得盈利增長，失業率則平穩下跌，私營機構職位空缺數目持續上升，反映就業市場仍然緊張。

  職工盟總幹事蒙兆達指出，政府統計處上月公佈今年第三季經濟按年實質增長百分之二點九，是連續八個季度高於過去十年平均趨勢增長率百分之二點七。

　

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