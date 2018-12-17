職工盟總幹事蒙兆達指出，政府統計處上月公佈今年第三季經濟按年實質增長百分之二點九，是連續八個季度高於過去十年平均趨勢增長率百分之二點七。
職工盟倡議明年加薪5.5%
職工盟總幹事蒙兆達指出，政府統計處上月公佈今年第三季經濟按年實質增長百分之二點九，是連續八個季度高於過去十年平均趨勢增長率百分之二點七。
涉策劃撒錢 揸跑車落深水埗派「大牛」 「幣少爺」被捕今次弊
上周六深水埗錢從天降，大批途人搶奪。自稱「幣少爺」的黃鉦傑昨天在社交平台事先張揚到深水埗派錢，他駕駛其橙色林寶堅尼現身，向路人派發「紅衫魚」或「大牛」，現場起哄，警員到場，黃涉嫌公眾地方作擾亂秩序行為...
2018-12-17
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
致歉表示將嚴肅處理 同仁堂被揭重用過期蜂蜜
北京同仁堂被揭其蜂蜜生產商將已過期或臨近過期的蜂蜜標籤撕掉，倒進大桶回收，疑似「回收」再用。市場監管局稱，目前正在對過期蜂蜜的去向和用途作進一步調查。 江蘇電視台城市頻道《零距離》欄目前日播出了同仁堂生產商鹽城金蜂食品科技有限公司，涉嫌違規生產食品蜂蜜的相關報道。報道發現其生產工場內有多名工人將已撕掉標籤的過期或臨近過期的蜂蜜，倒進大桶回收。被撕下的標籤數量非常多，可放滿幾個紙皮箱，涉事的產品主要為北京同仁堂的「黃芪蜂蜜」及「洋槐蜂蜜」。 有職員指被回收的過期蜂蜜是退給蜂農用來養蜜蜂，但這些蜂蜜的大桶上都貼上「倒蜜」標籤，將會送回原料庫中，疑似「回收」再用。報道引述知情者指...
2018-12-17
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
人數較上周大幅減少 「黃背心」示威迎第五周
巴黎連續第五個周末爆發「黃背心」反政府示威。雖然人數已比上幾個周末為少，但仍有警民衝突，防暴警察施放催淚彈和水炮驅散滋事份子。 由於東部城市斯特拉斯堡日前發生了嚴重死傷的槍擊暴力事件，加上巴黎天氣寒冷及下雨，大大降低了群眾上街參與示威的意欲。根據警方提供的資料，前日仍有三千人參加遊行，但比一星期前的一萬人已大幅減少。 示威遊行本來在和平中進行，但到尾段又有人搞事。一條通往愛麗榭宮的橫街上，有人放火，要出動消防員到場撲救；個別地點則有示威者和防暴警察互相推撞。防暴警察在市中心香榭麗舍大道施放催淚彈和水炮，驅散群眾，場面一度混亂。警方證實拘捕了一百一十五人，有七人受輕傷。 根據...
2018-12-17
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
皇璧複式戶享無敵海景
皇璧坐落青山分路荃灣段，環境清幽，私隱度高。是次介紹中層複式單位，實用面積約2,413方呎，採4套房間隔，空間超闊，居高臨下，可將汀九橋及青馬大橋一帶海景，盡收眼底。 皇壁坐落青山公路近水灣，...
2018-12-15
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
罰千萬中小會計難承擔 財匯局︰零罰款才最成功
財務匯報局新任主席黃天祐接受訪問時指出，該局的工作獲內地支持，他預期財匯局日後可以透過內地財政部取得核數師的工作底稿，令監管工作更加全面。對於業界擔心，財匯局日後可以施加最多一千萬元的罰款，或令中小型...
2018-12-17
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
阿度里斯回勇 「畢」勝無歸
畢爾包月初解僱主帥比列素，擢升B隊教練加斯卡加列達奴接掌帥位，球隊即迎來各賽事兩連勝，老將阿度里斯更接連建功，今晚西甲到訪近況平平的艾拉維斯有望延續勝軌，客勝可捧。 （Now632台周二凌晨4:00直播） 畢爾包月初西甲作客0:3不敵利雲特後，球會終於與阿根廷主帥比列素解約，並任命B隊教練加斯卡加列達奴接替教頭一職。該隊由新帥帶領下重現生氣，先後在西班牙盃、西甲擊敗侯爾斯卡及基羅納，期間入五球而且一球不失。三十七歲前鋒阿度里斯在上述兩戰共入三球，盡顯腳風，今晚可望再擔起士哥重任。 至於艾拉維斯近四場不同賽事只有一和三負狂失七球，前鋒魯賓蘇利奴期間顆粒無收，他也失望道...
2018-12-17
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
精選完美聖誕餐
佳節除了交換禮物，最重要當然是食餐好，今日編輯部就精選兩家深受好評的高級聖誕餐，祝大家度過一個大飽口福的聖誕！文：李泳烔 來自夏威夷的名廚Bryan Nagao主理的TOWN by Bryan...
2018-12-17
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
馬德鐘李佳芯首膺視帝視后 蕭正楠捧獎報囍：多謝太太黃翠如
無線《萬千星輝頒獎典禮2018》昨晚在將軍澳電視城舉行，共頒發16個獎項。回巢拍台慶劇的馬德鐘撼贏同樣闊別無線多年的張衛健，首度榮封視帝，粉碎推劇失獎傳聞的李佳芯則首登視后寶座。全晚最大驚喜是蕭正楠獲...
2018-12-17
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
社論——撒錢如玩火 必須嚴懲
深水埗上周六發生罕見的「天降橫財」事件，大批一百元鈔票被人從樓上拋灑落街，引起途人爭相撿拾，場面相當混亂。昨天，一名男子駕駛跑車到深水埗，企圖向途人派發五百元現鈔期間，警員到場將之拘捕。究竟派錢人背後有何動機？他想達至甚麼目的？有待警方查過水落石出並提出檢控。但鬧市派錢行為，存在極大風險，必須制止。 隨街派錢，涉嫌觸犯在公眾地方作出擾亂行為，須承擔法律責任。不論派錢人的動機和目的是想博出名、標奇立異，或純粹是市場策略，務求於短時間之內引起社會反應，以達到宣傳目的，均不值得鼓勵。 香港人煙稠密，任何觸動人群爭先恐後搶奪的活動，皆十分危險，一旦有人跌倒，引起骨牌效應，導致人踩人...
2018-12-17
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
伊時論事——善待機會
香港賽馬圈競爭激烈，特別是騎師，無論他們在自己的國家是多少屆的冠軍，如果來到香港在短時間內未能取得成績，只能黯然離開。若他們能把握機會，這或許是改變一生的機會。就以十三屆冠軍騎師韋達為例，二十年前一個無心插柳的申請，成就了在港不平凡的策騎事業。 就以目前的情況來說，南非年輕好手麥偉利至今只得兩場頭馬，沈拿早前因傷而缺陣，之前亦僅得三冠，前景當然未敢看好，而祈普敦的整體表現亦未如理想，未知在聘約結束後能否獲馬會續約。 反之，英國三屆冠軍騎師蘇兆輝在短短時間不但勝出香港國際騎師錦標賽，更憑藉羅富全馬房的「歡樂之光」捧走香港盃。翻查數字，原來騎者在港一個月共策騎七十四駒上陣，所賺...
2018-12-17
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6